10 апреля 2024

В Тюменской области жители села в ожидании паводка устраивают пробежки по дамбе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятное, зона затопления. Ялуторовск
В селе Памятное ожидают волну высотой 11 метров, но пока местные устраивают пробежки по дамбе Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В селе Памятное, возле города Ялуторовска (Тюменская область) к эвакуации готовы. Как передают журналисты URA.RU с места событий, в селе ожидают, что дамба выдержит воду высотой 11 метров. Пока волна не поднялась, местные устраивают спортивные пробежки по кромке дамбы.

«В прошлые разы в сильные наводнения дамба выдерживала воду, в этом тоже надеемся выдержит. Сейчас главное не выходить на лед. Ждем волну завтра-послезавтра, пока речи об эвакуации нет, но мы готовы», — рассказал корреспонденту URA.RU житель села Памятное.

Местные жители в ожидании большой воды занимаются бегом на вершине дамбы. Вода еще не поднялась до середины укрепления. Ранее URA.RU писало, что в селе Памятное критический уровень воды установлен на отметке в 8,5 метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Памятное, возле города Ялуторовска (Тюменская область) к эвакуации готовы. Как передают журналисты URA.RU с места событий, в селе ожидают, что дамба выдержит воду высотой 11 метров. Пока волна не поднялась, местные устраивают спортивные пробежки по кромке дамбы. «В прошлые разы в сильные наводнения дамба выдерживала воду, в этом тоже надеемся выдержит. Сейчас главное не выходить на лед. Ждем волну завтра-послезавтра, пока речи об эвакуации нет, но мы готовы», — рассказал корреспонденту URA.RU житель села Памятное. Местные жители в ожидании большой воды занимаются бегом на вершине дамбы. Вода еще не поднялась до середины укрепления. Ранее URA.RU писало, что в селе Памятное критический уровень воды установлен на отметке в 8,5 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...