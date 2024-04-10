В селе Памятное, возле города Ялуторовска (Тюменская область) к эвакуации готовы. Как передают журналисты URA.RU с места событий, в селе ожидают, что дамба выдержит воду высотой 11 метров. Пока волна не поднялась, местные устраивают спортивные пробежки по кромке дамбы.
«В прошлые разы в сильные наводнения дамба выдерживала воду, в этом тоже надеемся выдержит. Сейчас главное не выходить на лед. Ждем волну завтра-послезавтра, пока речи об эвакуации нет, но мы готовы», — рассказал корреспонденту URA.RU житель села Памятное.
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В селе Памятное, возле города Ялуторовска (Тюменская область) к эвакуации готовы. Как передают журналисты URA.RU с места событий, в селе ожидают, что дамба выдержит воду высотой 11 метров. Пока волна не поднялась, местные устраивают спортивные пробежки по кромке дамбы. «В прошлые разы в сильные наводнения дамба выдерживала воду, в этом тоже надеемся выдержит. Сейчас главное не выходить на лед. Ждем волну завтра-послезавтра, пока речи об эвакуации нет, но мы готовы», — рассказал корреспонденту URA.RU житель села Памятное. Местные жители в ожидании большой воды занимаются бегом на вершине дамбы. Вода еще не поднялась до середины укрепления. Ранее URA.RU писало, что в селе Памятное критический уровень воды установлен на отметке в 8,5 метров.