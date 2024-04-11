Полиция и ФСБ забрали десятки мигрантов с «Таганского ряда». Фото

11 апреля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Мигрантов доставили в отдел полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 10 апреля на «Таганском ряду» силовики проверили документы у 370 иностранцев, из которых 37 человек оказались нарушителями. Большинство нарушили режим пребывания в РФ, рассказали в ГУ МВД по Свердловской области. «Проверено 370 иностранных граждан. В результате составлено 39 материалов на 37 нарушителей законодательства — восемь иностранцев не исполнили в установленный законодательством РФ срок свои обязанности по постановке на миграционный учет, пять иностранцев уклонились от прохождения обязательной дактилоскопии. Еще 26 нарушили режим пребывания на территории РФ», — следует из сообщения. Всех нарушителей доставили в отдел полиции № 10 УМВД Екатеринбурга. «В отношении них будет рассмотрен вопрос об административном выдворении», — отметили в ведомстве. К месту рейды силовики пригнали автобус, возле которого скопились иностранцы. В полиции URA.RU сообщили, что мероприятие проходит по плану. Подобные проверку будут продолжены. telegram-канал «Патрульный участок» Фото: telegram-канал «Патрульный участок» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 10 апреля на «Таганском ряду» силовики проверили документы у 370 иностранцев, из которых 37 человек оказались нарушителями. Большинство нарушили режим пребывания в РФ, рассказали в ГУ МВД по Свердловской области. «Проверено 370 иностранных граждан. В результате составлено 39 материалов на 37 нарушителей законодательства — восемь иностранцев не исполнили в установленный законодательством РФ срок свои обязанности по постановке на миграционный учет, пять иностранцев уклонились от прохождения обязательной дактилоскопии. Еще 26 нарушили режим пребывания на территории РФ», — следует из сообщения. Всех нарушителей доставили в отдел полиции № 10 УМВД Екатеринбурга. «В отношении них будет рассмотрен вопрос об административном выдворении», — отметили в ведомстве. К месту рейды силовики пригнали автобус, возле которого скопились иностранцы. В полиции URA.RU сообщили, что мероприятие проходит по плану. Подобные проверку будут продолжены.