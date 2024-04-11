Жителей копейского барака, где обрушилось перекрытие, отселят во временное жилье

Дом представляет собой одноэтажный многоквартирный барак 1958 года постройки Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жителей барака по улице Новосибирской, 12а в Копейске (Челябинская область), в котором обрушилось потолочное перекрытие, переселят во временное жилье из маневренного фонда мэрии. Об этом URA.RU 11 апреля сообщил источник в администрации Копейска.

«Администрацией проведено обследование жилого помещения, жильцам квартиры предложено временное жилое помещение. По вопросу расселения домостроения подготовлена и направлена заявка в областное министерство о выделении целевого финансирования», — сообщил источник URA.RU.

Происшествие произошло 10 апреля. Балка перекрытия обрушилась в одной из комнат квартиры № 3 одноэтажного барака № 12а по улице Новосибирской. Сам дом — 1958 года постройки, в 2021 году признан аварийным. По информации жителей, переселить их из ветхоаварийного дома в мэрии обещали до 1 января 2032 года. Сейчас в доме проживают восемь взрослых и семеро детей.

Теперь жителей временно переселят в маневренный фонд администрации. При получении допфинансирования им предоставят постоянное жилье взамен ветхоаварийного сразу, не дожидаясь 2032 года. В то же время гражданам, у которых в собственности уже имеется другое жилье, новой квартиры взамен ветхоаварийной не дадут.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что на место происшествия выезжал прокурор города. Ситуация с обеспечением граждан временным жильем из маневренного фонда поставлена на контроль.

Маневренный жилой фонд в муниципалитетах образуется путем приобретения жилья у застройщиков. Также в собственность мэрии отходят так называемые выморочные квартиры, то есть те, чьи владельцы скончались, не оставив наследников.