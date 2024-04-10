Несмотря на санкции, ФРГ не намерена отказываться от ямальского газа

По объему выручки «Ямал СПГ» занимает первое место в ЯНАО. Фото: Илья Московец © URA.RU

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Немецкая компания SEFE не планирует разрывать действующий контракт на поставки газа с «Ямал СПГ», сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарий исполнительного директора компании Фредерика Барно. В корпорации не считают возможным разрывать действующие договоренности.

«Компания SEFE, которая до национализации правительством ФРГ называлась Gazprom Germania и являлась дочерней структурой „Газпрома“, не планирует разрывать действующий контракт на поставки сжиженного природного газа с „Ямал СПГ“», — заявил Барно в интервью агентству.

По словам руководителей немецкой компании, контракт с «Ямал СПГ» — это действующая договоренность, разрывать которую покупатель не считает возможным. Но при этом подчеркивает, что новые договоры с российскими поставщиками газа заключать не намерена. По данным издания, текущий контракт SEFE на поставку ямальского газа действует до 2040 года.

«Ямал СПГ» — дочернее предприятие Новатэк, владеющее 50% акций. Остальные ценные бумаги принадлежат французской, китайской компаниям, а также Фонду шелкового пути. По объему выручки предприятие занимает первое место в ЯНАО. По данным СБИС, в 2022 году чистая прибыль составила 840 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что электромонтажная компания из Челябинска требует от «дочки» Новатэк выплаты семи млн рублей за подрядные работы, но в «Ямал СПГ» считают этот долг делом старым и направили в Арбитражный суд ЯНАО заявление о применении срока исковой давности.