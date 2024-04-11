В Кремле высказались о саммите мира по Украине

Песков: саммит мира по украинскому конфликту не имеет смысла без РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что проводить саммит мира по Украине без России не имеет смысла Фото:

Саммит мира по Украине без России не имеет смысла. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле бесперспективным грядущее заседание в Швейцарии.

«Сначала надо понять, о чем там идет речь. О какой формуле мира. Переговорный процесс без России —бессмысленный. По сути он является переговорным процессом в пустую. Президент [РФ Владимир] Путин подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса <…> в условиях, когда этот процесс запретили сами себе украинцы. Мы не видим каких-то горизонтов впереди», — сообщил Песков во время беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Саммит мира по Украине без России не имеет смысла. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле бесперспективным грядущее заседание в Швейцарии. «Сначала надо понять, о чем там идет речь. О какой формуле мира. Переговорный процесс без России —бессмысленный. По сути он является переговорным процессом в пустую. Президент [РФ Владимир] Путин подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса <…> в условиях, когда этот процесс запретили сами себе украинцы. Мы не видим каких-то горизонтов впереди», — сообщил Песков во время беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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