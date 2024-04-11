В Кремле высказались о саммите мира по Украине

Песков: саммит мира по украинскому конфликту не имеет смысла без РФ

11 апреля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что проводить саммит мира по Украине без России не имеет смысла Фото: Владимир Андреев © URA.RU Саммит мира по Украине без России не имеет смысла. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле бесперспективным грядущее заседание в Швейцарии. «Сначала надо понять, о чем там идет речь. О какой формуле мира. Переговорный процесс без России —бессмысленный. По сути он является переговорным процессом в пустую. Президент [РФ Владимир] Путин подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса <…> в условиях, когда этот процесс запретили сами себе украинцы. Мы не видим каких-то горизонтов впереди», — сообщил Песков во время беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Саммит мира по Украине без России не имеет смысла. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, считают ли в Кремле бесперспективным грядущее заседание в Швейцарии. «Сначала надо понять, о чем там идет речь. О какой формуле мира. Переговорный процесс без России —бессмысленный. По сути он является переговорным процессом в пустую. Президент [РФ Владимир] Путин подчеркивал, что мы сохраняем открытость для переговорного процесса <…> в условиях, когда этот процесс запретили сами себе украинцы. Мы не видим каких-то горизонтов впереди», — сообщил Песков во время беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.