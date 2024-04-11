Пермское министерство купит за 3,5 млн рублей новейшие беспилотники, оснащенные тепловизором

Министерство территориальной безопасности Пермского края закупит четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) стоимостью 789 тысяч рублей каждый. Информация представлена на ресурсе ЕИС Закупки. В госконтракте, который размещен на ресурсе, говорится, что беспилотники для министерства поставит предприниматель Александр Ланочкин.
«Министерство территориальной безопасности Пермского края (заказчик) и ИП Ланочкин Александр Сергеевич (поставщик) заключили госконтракт о нижеследующем: поставщик обязуется поставить беспилотные воздушные суда, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — говорится в госконтракте, цена которого составила 3 467 600 рублей.
В техзадании уточняется, что речь идет о поставках беспилотников DJI Mavic 3 Therminal производства КНР. На официальном интернет-магазина DJI в России указано, что данная модель «является новейшей». БПЛА снащен широкоугольной камерой с 56-кратным гибридным зумом и тепловизором. Также в рамках подписанного сторонами госконтракта, будут закуплены комплектующие к беспилотнику: 12 аккумуляторных батарей, четыре зарядные станции, пульты ДУ, кабель, пропеллеры и прочее.
Ранее стало известно, что в Перми появится учебно-методический центр, где будут готовить операторов БПЛА для отправки в зону проведения спецоперации. Также освоить управление дронами смогут и сотрудники правоохранительных органов.
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Министерство территориальной безопасности Пермского края закупит четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) стоимостью 789 тысяч рублей каждый. Информация представлена на ресурсе ЕИС Закупки. В госконтракте, который размещен на ресурсе, говорится, что беспилотники для министерства поставит предприниматель Александр Ланочкин. «Министерство территориальной безопасности Пермского края (заказчик) и ИП Ланочкин Александр Сергеевич (поставщик) заключили госконтракт о нижеследующем: поставщик обязуется поставить беспилотные воздушные суда, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — говорится в госконтракте, цена которого составила 3 467 600 рублей. В техзадании уточняется, что речь идет о поставках беспилотников DJI Mavic 3 Therminal производства КНР. На официальном интернет-магазина DJI в России указано, что данная модель «является новейшей». БПЛА снащен широкоугольной камерой с 56-кратным гибридным зумом и тепловизором. Также в рамках подписанного сторонами госконтракта, будут закуплены комплектующие к беспилотнику: 12 аккумуляторных батарей, четыре зарядные станции, пульты ДУ, кабель, пропеллеры и прочее. Ранее стало известно, что в Перми появится учебно-методический центр, где будут готовить операторов БПЛА для отправки в зону проведения спецоперации. Также освоить управление дронами смогут и сотрудники правоохранительных органов.