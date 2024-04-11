Пермское министерство купит за 3,5 млн рублей новейшие беспилотники, оснащенные тепловизором

Министерство тербезопасности Пермского края закупает китайские беспилотники

11 апреля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

В рамках госконтракта будут закуплены четыре БПЛА DJI Mavic (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство территориальной безопасности Пермского края закупит четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) стоимостью 789 тысяч рублей каждый. Информация представлена на ресурсе ЕИС Закупки. В госконтракте, который размещен на ресурсе, говорится, что беспилотники для министерства поставит предприниматель Александр Ланочкин. «Министерство территориальной безопасности Пермского края (заказчик) и ИП Ланочкин Александр Сергеевич (поставщик) заключили госконтракт о нижеследующем: поставщик обязуется поставить беспилотные воздушные суда, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — говорится в госконтракте, цена которого составила 3 467 600 рублей. В техзадании уточняется, что речь идет о поставках беспилотников DJI Mavic 3 Therminal производства КНР. На официальном интернет-магазина DJI в России указано, что данная модель «является новейшей». БПЛА снащен широкоугольной камерой с 56-кратным гибридным зумом и тепловизором. Также в рамках подписанного сторонами госконтракта, будут закуплены комплектующие к беспилотнику: 12 аккумуляторных батарей, четыре зарядные станции, пульты ДУ, кабель, пропеллеры и прочее. Ранее стало известно, что в Перми появится учебно-методический центр, где будут готовить операторов БПЛА для отправки в зону проведения спецоперации. Также освоить управление дронами смогут и сотрудники правоохранительных органов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство территориальной безопасности Пермского края закупит четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) стоимостью 789 тысяч рублей каждый. Информация представлена на ресурсе ЕИС Закупки. В госконтракте, который размещен на ресурсе, говорится, что беспилотники для министерства поставит предприниматель Александр Ланочкин. «Министерство территориальной безопасности Пермского края (заказчик) и ИП Ланочкин Александр Сергеевич (поставщик) заключили госконтракт о нижеследующем: поставщик обязуется поставить беспилотные воздушные суда, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — говорится в госконтракте, цена которого составила 3 467 600 рублей. В техзадании уточняется, что речь идет о поставках беспилотников DJI Mavic 3 Therminal производства КНР. На официальном интернет-магазина DJI в России указано, что данная модель «является новейшей». БПЛА снащен широкоугольной камерой с 56-кратным гибридным зумом и тепловизором. Также в рамках подписанного сторонами госконтракта, будут закуплены комплектующие к беспилотнику: 12 аккумуляторных батарей, четыре зарядные станции, пульты ДУ, кабель, пропеллеры и прочее. Ранее стало известно, что в Перми появится учебно-методический центр, где будут готовить операторов БПЛА для отправки в зону проведения спецоперации. Также освоить управление дронами смогут и сотрудники правоохранительных органов.