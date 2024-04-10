Губернатор Шумков отправил курганских чиновниц на рейды по подтопленным районам

11 апреля 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

Чиновницы и работники бюджетных сфер Кургана вышли на рабочие рейды по частным домам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков организовал сбор чиновниц и бюджетников в филармонии, чтобы направить их для проведения рейдов по затопляемым районам города. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. По их информации, к действиям по информированию граждан привлекают женщин пенсионного возраста, а мужчин отправили на работы по укреплению дамбы. Информация о встрече также содержится в telegram-канале губернатора. «Шумков собрал всех и объявил, что Курганская область стремится по многим показателям вперед, и заявил, что теперь „нужно спасти людей“. Всех посадили в автобусы и, разбив по парам, отправили в рейды по правому берегу реки Тобол. Надо обходить жителей частного сектора и вручать памятки, в которых они должны расписаться, что отказываются эвакуироваться и несут за это ответственность», — сообщает источник. В официальном канале Шумкова указано, что они собрали 1200 человек, включая сотрудников администрации города, УВД и МЧС, занятых оповещением и эвакуацией жителей Кургана. Инсайдер также отметил, что многие из направленных на рейды сотрудниц якобы не готовы к длительным пешим маршрутам, в том числе из-за пенсионного возраста. Кроме этого, мужчин — работников бюджетной сферы, по его словам, не было на встрече, так как они на момент ее проведения уже были привлечены к работам по укреплению городских дамб. Ранее URA.RU писало, что сотрудников администрации Кургана и ее подведомственных структур мобилизуют на рабочие рейды в выходные для мониторинга ситуации с половодьем. В пресс-службе мэрии сообщали, что сотрудники будут привлечены для подворовых обходов жителей подтопляемых территорий. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков организовал сбор чиновниц и бюджетников в филармонии, чтобы направить их для проведения рейдов по затопляемым районам города. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. По их информации, к действиям по информированию граждан привлекают женщин пенсионного возраста, а мужчин отправили на работы по укреплению дамбы. Информация о встрече также содержится в telegram-канале губернатора. «Шумков собрал всех и объявил, что Курганская область стремится по многим показателям вперед, и заявил, что теперь „нужно спасти людей“. Всех посадили в автобусы и, разбив по парам, отправили в рейды по правому берегу реки Тобол. Надо обходить жителей частного сектора и вручать памятки, в которых они должны расписаться, что отказываются эвакуироваться и несут за это ответственность», — сообщает источник. В официальном канале Шумкова указано, что они собрали 1200 человек, включая сотрудников администрации города, УВД и МЧС, занятых оповещением и эвакуацией жителей Кургана. Инсайдер также отметил, что многие из направленных на рейды сотрудниц якобы не готовы к длительным пешим маршрутам, в том числе из-за пенсионного возраста. Кроме этого, мужчин — работников бюджетной сферы, по его словам, не было на встрече, так как они на момент ее проведения уже были привлечены к работам по укреплению городских дамб. Ранее URA.RU писало, что сотрудников администрации Кургана и ее подведомственных структур мобилизуют на рабочие рейды в выходные для мониторинга ситуации с половодьем. В пресс-службе мэрии сообщали, что сотрудники будут привлечены для подворовых обходов жителей подтопляемых территорий. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.