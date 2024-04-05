Всех чиновников и специалистов мэрии Кургана выводят работать без выходных. Инсайд

06 апреля 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Сотрудников мэрии Кургана мобилизуют на рабочие рейды по городу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудников администрации Кургана и ее подведомственных структур мобилизуют на рабочие рейды на выходных для мониторинга ситуации с половодьем и оперативное реагирование на возможные ЧС. Об этом URA.RU сообщают источники URA.RU, связанные с местными городскими властями. В мэрии же сообщают, что сотрудники будут привлечены для подворовых обходов жителей подтопляемых территорий. «Руководство мэрии попросило составить количество служащих всех департаментов и подведомственных структур. Завтра все они должны выйти на работу, подготовиться к следующей неделе и проводить рейды по городу. Всех попросили при необходимости быть готовым к рейду: письменные принадлежности, рабочую одежду, кроме тех, кто находится в отпуске или на больничном», — сообщают источники. При этом они отмечают, что не понимают, как будут помогать в сложившейся ситуации с помощью ручек и бумаг на выездах и сравнивают ситуацию с весенними пожарами в 2023 году, когда также приходилось несколько месяцев работать практически без отдыха. В telegram-канале мэрии отмечается, что сотрудниками организованы подворовые обходы в микрорайонах и СНТ, которые расположены в зоне возможного подтопления. «Жителей предупреждают о возможном паводке, рассказывают о том, что необходимо заранее позаботиться о себе и своих близких, подготовить документы и заблаговременно покинуть дома», — указано в канале «Город Курган».



Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Губернатор Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. Также на местах задействованы сотрудники регионального МЧС. Отмечалось, что паводковая ситуация в Курганской области серьезнее, чем была в 2016 году, который многим запомнился. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудников администрации Кургана и ее подведомственных структур мобилизуют на рабочие рейды на выходных для мониторинга ситуации с половодьем и оперативное реагирование на возможные ЧС. Об этом URA.RU сообщают источники URA.RU, связанные с местными городскими властями. В мэрии же сообщают, что сотрудники будут привлечены для подворовых обходов жителей подтопляемых территорий. «Руководство мэрии попросило составить количество служащих всех департаментов и подведомственных структур. Завтра все они должны выйти на работу, подготовиться к следующей неделе и проводить рейды по городу. Всех попросили при необходимости быть готовым к рейду: письменные принадлежности, рабочую одежду, кроме тех, кто находится в отпуске или на больничном», — сообщают источники. При этом они отмечают, что не понимают, как будут помогать в сложившейся ситуации с помощью ручек и бумаг на выездах и сравнивают ситуацию с весенними пожарами в 2023 году, когда также приходилось несколько месяцев работать практически без отдыха. В telegram-канале мэрии отмечается, что сотрудниками организованы подворовые обходы в микрорайонах и СНТ, которые расположены в зоне возможного подтопления. «Жителей предупреждают о возможном паводке, рассказывают о том, что необходимо заранее позаботиться о себе и своих близких, подготовить документы и заблаговременно покинуть дома», — указано в канале «Город Курган». Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу администрации Кургана. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Губернатор Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. Также на местах задействованы сотрудники регионального МЧС. Отмечалось, что паводковая ситуация в Курганской области серьезнее, чем была в 2016 году, который многим запомнился. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.