10 апреля 2024

Власти Салехарда готовят город к наступлению паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча ардм с журналистами. Салехард, город салехард
В Салехарде начались работы против паводка Фото:

В Салехарде (ЯНАО) власти приступили к реализации комплекса мероприятий против паводка. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы.

«В зоне особо пристального внимания микрорайоны Удача, Брусничный, Теремки, район УФАН, улицы Броднева, Чапаева, Геологов, Восход, Горького. Началась ревизия и прочистка водоотводных лотков. С улично-дорожной сети вывезено 370 тысяч кубометров снега, с жилых микрорайонов — порядка 106 тысяч кубометров. Работы продолжаются в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале.

По поручению мэра города Алексея Титовского определена схема очистки неразграниченных территорий. В сводном списке, который был составлен с учетом обращений салехардцев, находится 68 адресов. Предстоит значительный объем работ.

Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели из Ноябрьска (ЯНАО) помогут ликвидировать паводок в Курганской области. Сотрудники ямальской пожарно-спасательной части доставили необходимую спецтехнику.

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В Салехарде (ЯНАО) власти приступили к реализации комплекса мероприятий против паводка. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «В зоне особо пристального внимания микрорайоны Удача, Брусничный, Теремки, район УФАН, улицы Броднева, Чапаева, Геологов, Восход, Горького. Началась ревизия и прочистка водоотводных лотков. С улично-дорожной сети вывезено 370 тысяч кубометров снега, с жилых микрорайонов — порядка 106 тысяч кубометров. Работы продолжаются в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. По поручению мэра города Алексея Титовского определена схема очистки неразграниченных территорий. В сводном списке, который был составлен с учетом обращений салехардцев, находится 68 адресов. Предстоит значительный объем работ. Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели из Ноябрьска (ЯНАО) помогут ликвидировать паводок в Курганской области. Сотрудники ямальской пожарно-спасательной части доставили необходимую спецтехнику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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