Власти Салехарда готовят город к наступлению паводка

11 апреля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

В Салехарде начались работы против паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) власти приступили к реализации комплекса мероприятий против паводка. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «В зоне особо пристального внимания микрорайоны Удача, Брусничный, Теремки, район УФАН, улицы Броднева, Чапаева, Геологов, Восход, Горького. Началась ревизия и прочистка водоотводных лотков. С улично-дорожной сети вывезено 370 тысяч кубометров снега, с жилых микрорайонов — порядка 106 тысяч кубометров. Работы продолжаются в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. По поручению мэра города Алексея Титовского определена схема очистки неразграниченных территорий. В сводном списке, который был составлен с учетом обращений салехардцев, находится 68 адресов. Предстоит значительный объем работ. Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели из Ноябрьска (ЯНАО) помогут ликвидировать паводок в Курганской области. Сотрудники ямальской пожарно-спасательной части доставили необходимую спецтехнику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) власти приступили к реализации комплекса мероприятий против паводка. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружной столицы. «В зоне особо пристального внимания микрорайоны Удача, Брусничный, Теремки, район УФАН, улицы Броднева, Чапаева, Геологов, Восход, Горького. Началась ревизия и прочистка водоотводных лотков. С улично-дорожной сети вывезено 370 тысяч кубометров снега, с жилых микрорайонов — порядка 106 тысяч кубометров. Работы продолжаются в круглосуточном режиме», — сообщает пресс-служба мэрии Салехарда в официальном telegram-канале. По поручению мэра города Алексея Титовского определена схема очистки неразграниченных территорий. В сводном списке, который был составлен с учетом обращений салехардцев, находится 68 адресов. Предстоит значительный объем работ. Ранее URA.RU сообщало о том, что спасатели из Ноябрьска (ЯНАО) помогут ликвидировать паводок в Курганской области. Сотрудники ямальской пожарно-спасательной части доставили необходимую спецтехнику.