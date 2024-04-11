Экс-сотрудник пермского УФСБ Царегородцев выступил с последним словом в суде

Приговор Григорий Царегородцев услышит 15 апреля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Бывший сотрудник УФСБ по Пермскому краю Григорий Царегородцев попросил суд строго его не наказывать. Об этом он сказал в своем последнем слове, выступая в Пермском гарнизонном военном суде.

«Уважаемый суд, учитывая открытый формат заседания выступить не могу. Единственное что прошу учесть, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Строго прошу не наказывать», — передает корреспондент URA.RU слова Царегородцева из зала суда. Приговор огласят 15 апреля.

Бывшего майора ФСБ судят за получение 160 миллионов взятки. Эти деньги, по версии следствия, он получил за развал уголовного дела от хакеров, деятельность которых покрывал. Царегородцева задержали в марте 2023 года и поместили в СИЗО. По мнению стороны обвинения, экс-силовика следует отправить в колонию строго режима и обязать выплатить 320 миллионов штрафа.