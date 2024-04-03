В Перми прокуратура просит отправить в колонию экс-сотрудника ФСБ

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Всякое. Курган, прокурор, обвинение, суд
Прокурор в суде озвучил желаемый срок для экс-сотрудника ФСБ Фото:

В Пермском гарнизонном военном суде завершена стадия исследования доказательств по делу о получении экс-сотрудником ФСБ Григорием Царегородцевым взятки в 160 млн рублей. Выступая в прениях, прокурор порекомендовал суду отправить бывшего майора в колонию.

«Вину в том, что от граждан Гилева и Ковалева Царегородцев получил 160 млн рублей он признал. Он не согласен только с инкриминируемой ему статьей. Он был осведомлен о незаконной деятельности Ковалева и Гилева и мог прекратить эту преступную деятельность. Предлагаю квалифицировать его преступления как получение взятки в особо крупном размере. Прошу признать Царегородцева виновным и отправить его на 9 лет 8 месяцев в колонию строгого режима и назначить штраф в двукратном размере взятки, а также лишить воинского звания», — передает корреспондент URA.RU слова гособвинения из зала суда.

Экс-майора ФСБ судят за получение взятки в 160 млн рублей. За эти деньги он обещал знакомым развалить их уголовные дела. Он был арестован в марте 2023 года и с тех пор находится в СИЗО.

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В Пермском гарнизонном военном суде завершена стадия исследования доказательств по делу о получении экс-сотрудником ФСБ Григорием Царегородцевым взятки в 160 млн рублей. Выступая в прениях, прокурор порекомендовал суду отправить бывшего майора в колонию. «Вину в том, что от граждан Гилева и Ковалева Царегородцев получил 160 млн рублей он признал. Он не согласен только с инкриминируемой ему статьей. Он был осведомлен о незаконной деятельности Ковалева и Гилева и мог прекратить эту преступную деятельность. Предлагаю квалифицировать его преступления как получение взятки в особо крупном размере. Прошу признать Царегородцева виновным и отправить его на 9 лет 8 месяцев в колонию строгого режима и назначить штраф в двукратном размере взятки, а также лишить воинского звания», — передает корреспондент URA.RU слова гособвинения из зала суда. Экс-майора ФСБ судят за получение взятки в 160 млн рублей. За эти деньги он обещал знакомым развалить их уголовные дела. Он был арестован в марте 2023 года и с тех пор находится в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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