В Перми прокуратура просит отправить в колонию экс-сотрудника ФСБ

Прокурор в суде озвучил желаемый срок для экс-сотрудника ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском гарнизонном военном суде завершена стадия исследования доказательств по делу о получении экс-сотрудником ФСБ Григорием Царегородцевым взятки в 160 млн рублей. Выступая в прениях, прокурор порекомендовал суду отправить бывшего майора в колонию.

«Вину в том, что от граждан Гилева и Ковалева Царегородцев получил 160 млн рублей он признал. Он не согласен только с инкриминируемой ему статьей. Он был осведомлен о незаконной деятельности Ковалева и Гилева и мог прекратить эту преступную деятельность. Предлагаю квалифицировать его преступления как получение взятки в особо крупном размере. Прошу признать Царегородцева виновным и отправить его на 9 лет 8 месяцев в колонию строгого режима и назначить штраф в двукратном размере взятки, а также лишить воинского звания», — передает корреспондент URA.RU слова гособвинения из зала суда.

Экс-майора ФСБ судят за получение взятки в 160 млн рублей. За эти деньги он обещал знакомым развалить их уголовные дела. Он был арестован в марте 2023 года и с тех пор находится в СИЗО.