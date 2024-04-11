В Екатеринбурге закроют сразу несколько улиц на Эльмаше

11 апреля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

На улице Бабушкина отремонтируют тепловые сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге проведут ремонт тепловых сетей на улице Бабушкина, из-за чего закроют несколько дорог. Движение транспорта на участках ограничат с 1 мая и 16 июля, работы продлятся от двух до шести месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «ООО „ЖБИ 2020“ ограничит движение с 1 мая по 15 июля по улице Красных командиров от проспекта Космонавтов до улицы Бабушкина; с 1 мая по 15 августа по улице Бабушкина от улицы Красных командиров до улицы Лобкова; с 1 мая по 30 октября по улице Бабушкина от дома № 24 по улице Бабушкина до улицы Энтузиастов. Также с 16 июля по 30 октября по улице Бабушкина от улицы Энтузиастов до дома № 45 по улице Бабушкина», следует из сообщения. Кроме того, из-за ремонта газопровода с 18 по 19 мая будет закрыто движение между домами № 38 и № 40 по проспекту Космонавтов и улице Электриков. Специалисты установят необходимые знаки на данных участках. В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса №66 на время реконструкции водовода на улице Саввы Белых. На участке ограничат движение транспорта со 2 по 20 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге проведут ремонт тепловых сетей на улице Бабушкина, из-за чего закроют несколько дорог. Движение транспорта на участках ограничат с 1 мая и 16 июля, работы продлятся от двух до шести месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «ООО „ЖБИ 2020“ ограничит движение с 1 мая по 15 июля по улице Красных командиров от проспекта Космонавтов до улицы Бабушкина; с 1 мая по 15 августа по улице Бабушкина от улицы Красных командиров до улицы Лобкова; с 1 мая по 30 октября по улице Бабушкина от дома № 24 по улице Бабушкина до улицы Энтузиастов. Также с 16 июля по 30 октября по улице Бабушкина от улицы Энтузиастов до дома № 45 по улице Бабушкина», следует из сообщения. Кроме того, из-за ремонта газопровода с 18 по 19 мая будет закрыто движение между домами № 38 и № 40 по проспекту Космонавтов и улице Электриков. Специалисты установят необходимые знаки на данных участках. В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса №66 на время реконструкции водовода на улице Саввы Белых. На участке ограничат движение транспорта со 2 по 20 мая.