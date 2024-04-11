В Екатеринбурге закроют сразу несколько улиц на Эльмаше

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Разное. Курган, проезд закрыт, проезд запрещен, ремонт дороги
На улице Бабушкина отремонтируют тепловые сети Фото:

В Екатеринбурге проведут ремонт тепловых сетей на улице Бабушкина, из-за чего закроют несколько дорог. Движение транспорта на участках ограничат с 1 мая и 16 июля, работы продлятся от двух до шести месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«ООО „ЖБИ 2020“ ограничит движение с 1 мая по 15 июля по улице Красных командиров от проспекта Космонавтов до улицы Бабушкина; с 1 мая по 15 августа по улице Бабушкина от улицы Красных командиров до улицы Лобкова; с 1 мая по 30 октября по улице Бабушкина от дома № 24 по улице Бабушкина до улицы Энтузиастов. Также с 16 июля по 30 октября по улице Бабушкина от улицы Энтузиастов до дома № 45 по улице Бабушкина», следует из сообщения.

Кроме того, из-за ремонта газопровода с 18 по 19 мая будет закрыто движение между домами № 38 и № 40 по проспекту Космонавтов и улице Электриков. Специалисты установят необходимые знаки на данных участках.

В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса №66 на время реконструкции водовода на улице Саввы Белых. На участке ограничат движение транспорта со 2 по 20 мая.

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В Екатеринбурге проведут ремонт тепловых сетей на улице Бабушкина, из-за чего закроют несколько дорог. Движение транспорта на участках ограничат с 1 мая и 16 июля, работы продлятся от двух до шести месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «ООО „ЖБИ 2020“ ограничит движение с 1 мая по 15 июля по улице Красных командиров от проспекта Космонавтов до улицы Бабушкина; с 1 мая по 15 августа по улице Бабушкина от улицы Красных командиров до улицы Лобкова; с 1 мая по 30 октября по улице Бабушкина от дома № 24 по улице Бабушкина до улицы Энтузиастов. Также с 16 июля по 30 октября по улице Бабушкина от улицы Энтузиастов до дома № 45 по улице Бабушкина», следует из сообщения. Кроме того, из-за ремонта газопровода с 18 по 19 мая будет закрыто движение между домами № 38 и № 40 по проспекту Космонавтов и улице Электриков. Специалисты установят необходимые знаки на данных участках. В Екатеринбурге изменят маршрут автобуса №66 на время реконструкции водовода на улице Саввы Белых. На участке ограничат движение транспорта со 2 по 20 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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