После обысков в БЦ Екатеринбурга арестовали бывшую невестку Чернецкого

11 апреля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Аркадий Чернецкий подтвердил информацию о задержании бывшей невестки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После обысков в бизнес-центре Clever Park в конце марта суд арестовал бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга, первого вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасию. Информацию о задержании девушки URA.RU подтвердил сам политик, но сказал, что не погружен в детали дела. Чернецкая обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, утверждает 66.ru. Уголовное дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны РФ. По неподтвержденным данным, в материалах дела фигурирует сумма 50 млн рублей. При этом по версии источника URA.RU, речь может идти о налоговом нарушении на сумму до миллиарда рублей. Под стражу Чернецкую заключил Ленинский районный суд Екатеринбурга. Ее, возможно, содержат в СИЗО Челябинска. Оперативники ФСБ приехали в Clever Park утром 20 марта. Очевидцы заметили, что вооруженные люди даже вскрывали сейф на балконе. Глава управляющей компании БЦ Елена Нескашина заявляла, что такие мероприятия проводятся каждый год. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После обысков в бизнес-центре Clever Park в конце марта суд арестовал бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга, первого вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасию. Информацию о задержании девушки URA.RU подтвердил сам политик, но сказал, что не погружен в детали дела. Чернецкая обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, утверждает 66.ru. Уголовное дело может быть связано с обналичкой денежных средств по контрактам Минобороны РФ. По неподтвержденным данным, в материалах дела фигурирует сумма 50 млн рублей. При этом по версии источника URA.RU, речь может идти о налоговом нарушении на сумму до миллиарда рублей. Под стражу Чернецкую заключил Ленинский районный суд Екатеринбурга. Ее, возможно, содержат в СИЗО Челябинска. Оперативники ФСБ приехали в Clever Park утром 20 марта. Очевидцы заметили, что вооруженные люди даже вскрывали сейф на балконе. Глава управляющей компании БЦ Елена Нескашина заявляла, что такие мероприятия проводятся каждый год. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было до сих пор.