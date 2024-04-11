МИД РФ рассматривает пересмотр моратория на размещение ракет из-за США

11 апреля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков сообщил, что действия США могут привести к изменению позиции РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU РФ рассматривает возможность пересмотра своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «РФ допускает пересмотр своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности», — заявил Рябков. Слова передает РИА Новости. Он отметил, что действия США могут привести к изменению позиции России в вопросе развертывания ракетного потенциала. Ранее Рябков заявлял, что Россия в качестве предупреждения может снять мораторий на размещение РСМД. По его словам, США и НАТО не стоит делать опрометчивые шаги и испытывать терпение России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ рассматривает возможность пересмотра своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «РФ допускает пересмотр своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности», — заявил Рябков. Слова передает РИА Новости. Он отметил, что действия США могут привести к изменению позиции России в вопросе развертывания ракетного потенциала. Ранее Рябков заявлял, что Россия в качестве предупреждения может снять мораторий на размещение РСМД. По его словам, США и НАТО не стоит делать опрометчивые шаги и испытывать терпение России.