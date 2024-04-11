МИД РФ рассматривает пересмотр моратория на размещение ракет из-за США

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Виды Москвы. Москва , мид, министерство иностранных дел
Сергей Рябков сообщил, что действия США могут привести к изменению позиции РФ Фото:

РФ рассматривает возможность пересмотра своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«РФ допускает пересмотр своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности», — заявил Рябков. Слова передает РИА Новости. Он отметил, что действия США могут привести к изменению позиции России в вопросе развертывания ракетного потенциала.

Ранее Рябков заявлял, что Россия в качестве предупреждения может снять мораторий на размещение РСМД. По его словам, США и НАТО не стоит делать опрометчивые шаги и испытывать терпение России.

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РФ рассматривает возможность пересмотра своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «РФ допускает пересмотр своего одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности», — заявил Рябков. Слова передает РИА Новости. Он отметил, что действия США могут привести к изменению позиции России в вопросе развертывания ракетного потенциала. Ранее Рябков заявлял, что Россия в качестве предупреждения может снять мораторий на размещение РСМД. По его словам, США и НАТО не стоит делать опрометчивые шаги и испытывать терпение России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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