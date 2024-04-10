На Ямале усилят работу против распространения наркотиков

В ЯНАО создана система по выявлению telegram-каналов с наркотиками

11 апреля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Программисты создали систему поиска telegram-каналов с незаконными предложениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На заседании комиссии в Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил усилить работу по противодействию распространению наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружного правительства. «Ямальскими программистами разработана специальная автоматизированная система по выявлению telegram-каналов, в которых ведется рассылка информации о наркотиках. Система сейчас апробируется в Салехарде и Новом Уренгое. За два месяца тестирования системы обнаружено более 120 таких каналов, информация о них направлена в Роскомнадзор для принятия решения о блокировке», — сообщает пресс-служба правительства округа на официальном сайте. Основным способом ввоза наркотических веществ на Ямал является автомобильный транспорт. Дмитрий Артюхов поручил принять совместно со службой по надзору за самоходной техникой все необходимые меры для того, чтобы число таких случаев было минимизировано. Специалисты будут работать на Карамовском посту. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ноябрьске транспортные полицейские сняли с поезда жительницу Екатеринбурга, которая везла с собой наркотики растительного происхождения. Выяснилось, что женщина употребляет наркотические вещества с 15 лет и ранее была привлечена к уголовной ответственности за подобные преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заседании комиссии в Салехарде губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поручил усилить работу по противодействию распространению наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации окружного правительства. «Ямальскими программистами разработана специальная автоматизированная система по выявлению telegram-каналов, в которых ведется рассылка информации о наркотиках. Система сейчас апробируется в Салехарде и Новом Уренгое. За два месяца тестирования системы обнаружено более 120 таких каналов, информация о них направлена в Роскомнадзор для принятия решения о блокировке», — сообщает пресс-служба правительства округа на официальном сайте. Основным способом ввоза наркотических веществ на Ямал является автомобильный транспорт. Дмитрий Артюхов поручил принять совместно со службой по надзору за самоходной техникой все необходимые меры для того, чтобы число таких случаев было минимизировано. Специалисты будут работать на Карамовском посту. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ноябрьске транспортные полицейские сняли с поезда жительницу Екатеринбурга, которая везла с собой наркотики растительного происхождения. Выяснилось, что женщина употребляет наркотические вещества с 15 лет и ранее была привлечена к уголовной ответственности за подобные преступления.