В ЯНАО с поезда сняли свердловчанку с наркотиками

Свердловчанка пыталась провезти наркотики в поезде на Ямал

09 апреля 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Свердловчанку сняли с поезда в ЯНАО из-за наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) транспортные полицейские сняли с поезда жительницу Екатеринбурга, которая везла с собой наркотики растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «5 апреля 2024 года около 3 часов ночи по местному времени в ходе оперативных мероприятий сотрудники Ноябрьского линейного отдела полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков установили и задержали в пассажирском поезде „Москва — Новый Уренгой“ официально не трудоустроенную 36-летнюю жительницу Екатеринбурга. При проведении личного досмотра подозреваемой в присутствии понятых транспортные полицейские обнаружили в дорожной сумке женщины носок, внутри которого находился пакет с веществом растительного происхождения», — говорится в сообщении. Жительница Екатеринбурга отправилась в Пурпе к сожителю. Выяснилось, что женщина употребляет наркотические вещества с 15 лет и ранее была привлечена к уголовной ответственности за подобное преступление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) транспортные полицейские сняли с поезда жительницу Екатеринбурга, которая везла с собой наркотики растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «5 апреля 2024 года около 3 часов ночи по местному времени в ходе оперативных мероприятий сотрудники Ноябрьского линейного отдела полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков установили и задержали в пассажирском поезде „Москва — Новый Уренгой“ официально не трудоустроенную 36-летнюю жительницу Екатеринбурга. При проведении личного досмотра подозреваемой в присутствии понятых транспортные полицейские обнаружили в дорожной сумке женщины носок, внутри которого находился пакет с веществом растительного происхождения», — говорится в сообщении. Жительница Екатеринбурга отправилась в Пурпе к сожителю. Выяснилось, что женщина употребляет наркотические вещества с 15 лет и ранее была привлечена к уголовной ответственности за подобное преступление.