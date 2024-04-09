В ЯНАО с поезда сняли свердловчанку с наркотиками

Свердловчанка пыталась провезти наркотики в поезде на Ямал
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, жд вокзал челябинск, полиция на транспорте, пригородный поезд
Свердловчанку сняли с поезда в ЯНАО из-за наркотиков Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) транспортные полицейские сняли с поезда жительницу Екатеринбурга, которая везла с собой наркотики растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«5 апреля 2024 года около 3 часов ночи по местному времени в ходе оперативных мероприятий сотрудники Ноябрьского линейного отдела полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков установили и задержали в пассажирском поезде „Москва — Новый Уренгой“ официально не трудоустроенную 36-летнюю жительницу Екатеринбурга. При проведении личного досмотра подозреваемой в присутствии понятых транспортные полицейские обнаружили в дорожной сумке женщины носок, внутри которого находился пакет с веществом растительного происхождения», — говорится в сообщении.

Жительница Екатеринбурга отправилась в Пурпе к сожителю. Выяснилось, что женщина употребляет наркотические вещества с 15 лет и ранее была привлечена к уголовной ответственности за подобное преступление.

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В Ноябрьске (ЯНАО) транспортные полицейские сняли с поезда жительницу Екатеринбурга, которая везла с собой наркотики растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. «5 апреля 2024 года около 3 часов ночи по местному времени в ходе оперативных мероприятий сотрудники Ноябрьского линейного отдела полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков установили и задержали в пассажирском поезде „Москва — Новый Уренгой“ официально не трудоустроенную 36-летнюю жительницу Екатеринбурга. При проведении личного досмотра подозреваемой в присутствии понятых транспортные полицейские обнаружили в дорожной сумке женщины носок, внутри которого находился пакет с веществом растительного происхождения», — говорится в сообщении. Жительница Екатеринбурга отправилась в Пурпе к сожителю. Выяснилось, что женщина употребляет наркотические вещества с 15 лет и ранее была привлечена к уголовной ответственности за подобное преступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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