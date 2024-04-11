Бывшая фирма экс-главы ФСБ Златоуста проиграла иск банку на 140 миллионов

Суд отказал в требованиях заплатить по векселям 140 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшая компания экс-главы ФСБ Златоуста (Челябинская область) Геннадия Вильшенко «Технопарк» проиграла иск Промсвязьбанку на 140 миллионов рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, в требованиях «Технопарка» выплатить сумму полностью отказано.

«В удовлетворении исковых требований ООО „Технопарк“ отказать. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — отмечено в резолютивной части решения суда.

Получить оперативный комментарий представителей компании не удалось: по телефонам не ответили. В настоящий момент компания Вильшенко не принадлежит, хотя, согласно СБИС, до августа 2023 года он являлся основным владельцем с долей в 75%. Иск был подан в июне 2023 года.

Как Вильшенко объяснял URA.RU летом 2023 года, банк должен уплатить по выданным более трех лет назад векселям. Вопрос с подачей заявления в суд инициатор иска называл техническим.

Первоначально ответчиком выступал СМП-банк, который вошел в состав Промсвязьбанка. Фирма-истец оказывает услуги по лизингу транспортных средств и базируется в Аргаяше. В юрлице числится всего два сотрудника. При этом средняя зарплата составляет 1,256 миллиона рублей.

Это не единственный процесс, в котором рассматривается вопрос о векселях. Также уплаты 31,5 миллиона рублей по простому банковскому векселю в июле 2023 года потребовал «Южуралмост». Промсвязьбанк выступил вторым истцом, СМП-банк — ответчиком.