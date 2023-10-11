К спору между челябинской дорожной фирмой-банкротом и банком привлекли силовиков

Суд затребовал доказательства по спору «Южуралмоста» с банком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К спору между фирмой-банкротом из Магнитогорска (Челябинская область) «Южуралмост» и СМП-банком привлекли силовиков. Как следует из картотеки арбитражных дел, затребованы соответствующие доказательства.

«Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта, судом истребованы дополнительные доказательства. Предоставить их должен заместитель начальника третьего отдела Следственного департамента МВД РФ А. А. Титов, должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело», — сообщили на сайте суда.

По данным пресс-службы Арбитражного суда региона, истребовать доказательства ходатайствовал «Южуралмост». Долг в размере 31,5 млн рублей образовался из невыплаченной суммы по простому банковскому векселю. Также истец пытается взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 350 тысяч рублей.

С июля в суде рассматривается иск налоговиков к «Южуралмосту», которые предъявили фирме претензии на сумму в 457,3 млн рублей. Долг предъявлен в связи с процедурой банкротства компании. В начале года кассационная инстанция подтвердила решение нижестоящего суда, который назначил выплату штрафа за сговор. Сумма дополнительной прибыли в результате неконкурентных действий была определена в размере 484,3 млн рублей. Неконкурентные методы выявило управление ФАС по региону. В 2019 году это стало поводом для отставки бывшего губернатором области Бориса Дубровского.

При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора и в пресс-службу МВД России. К моменту публикации ответы не поступили.