11 октября 2023

К спору между челябинской дорожной фирмой-банкротом и банком привлекли силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Суд затребовал доказательства по спору «Южуралмоста» с банком Фото:

К спору между фирмой-банкротом из Магнитогорска (Челябинская область) «Южуралмост» и СМП-банком привлекли силовиков. Как следует из картотеки арбитражных дел, затребованы соответствующие доказательства.

«Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта, судом истребованы дополнительные доказательства. Предоставить их должен заместитель начальника третьего отдела Следственного департамента МВД РФ А. А. Титов, должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело», — сообщили на сайте суда.

По данным пресс-службы Арбитражного суда региона, истребовать доказательства ходатайствовал «Южуралмост». Долг в размере 31,5 млн рублей образовался из невыплаченной суммы по простому банковскому векселю. Также истец пытается взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 350 тысяч рублей.

С июля в суде рассматривается иск налоговиков к «Южуралмосту», которые предъявили фирме претензии на сумму в 457,3 млн рублей. Долг предъявлен в связи с процедурой банкротства компании. В начале года кассационная инстанция подтвердила решение нижестоящего суда, который назначил выплату штрафа за сговор. Сумма дополнительной прибыли в результате неконкурентных действий была определена в размере 484,3 млн рублей. Неконкурентные методы выявило управление ФАС по региону. В 2019 году это стало поводом для отставки бывшего губернатором области Бориса Дубровского.

При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора и в пресс-службу МВД России. К моменту публикации ответы не поступили.

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К спору между фирмой-банкротом из Магнитогорска (Челябинская область) «Южуралмост» и СМП-банком привлекли силовиков. Как следует из картотеки арбитражных дел, затребованы соответствующие доказательства. «Для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта, судом истребованы дополнительные доказательства. Предоставить их должен заместитель начальника третьего отдела Следственного департамента МВД РФ А. А. Титов, должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело», — сообщили на сайте суда. По данным пресс-службы Арбитражного суда региона, истребовать доказательства ходатайствовал «Южуралмост». Долг в размере 31,5 млн рублей образовался из невыплаченной суммы по простому банковскому векселю. Также истец пытается взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 350 тысяч рублей. С июля в суде рассматривается иск налоговиков к «Южуралмосту», которые предъявили фирме претензии на сумму в 457,3 млн рублей. Долг предъявлен в связи с процедурой банкротства компании. В начале года кассационная инстанция подтвердила решение нижестоящего суда, который назначил выплату штрафа за сговор. Сумма дополнительной прибыли в результате неконкурентных действий была определена в размере 484,3 млн рублей. Неконкурентные методы выявило управление ФАС по региону. В 2019 году это стало поводом для отставки бывшего губернатором области Бориса Дубровского. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора и в пресс-службу МВД России. К моменту публикации ответы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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