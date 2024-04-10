10 апреля 2024

Власти Сургута дали прогноз по весеннему паводку

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, катер, река
Уровень воды в Оби поднимется до семи метров Фото:

Власти Сургута не ожидают подтопления города из-за весеннего разлива реки Обь. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев.

«Согласно прогнозу, высший уровень воды в реке Обь в районе Сургута ожидается в пределах последних многолетних значений. Это 640 — 710 сантиметров. Подтопления в городе, по опыту 2015 года, начинаются от 800 сантиметров и выше. То есть прогноз благоприятный, и подтоплений мы не ожидаем», — сообщил Рачев.

При этом на уровень воды может повлиять теплая погода, что усилит таянье снега, которого в этом году выпало на 15% больше от среднего многолетнего значения. «Нельзя исключать уровень сброса воды с Новосибирского водохранилища. Если он будет увеличен, то это однозначно повлияет на уровень воды в реке Обь», — добавил Рачев.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин назвал сроки вскрытия льда на реках Югры. Он заявил, что ситуация с паводками в ХМАО стабильная. Вскрытие рек в округе планируется 26 апреля.

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Власти Сургута не ожидают подтопления города из-за весеннего разлива реки Обь. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев. «Согласно прогнозу, высший уровень воды в реке Обь в районе Сургута ожидается в пределах последних многолетних значений. Это 640 — 710 сантиметров. Подтопления в городе, по опыту 2015 года, начинаются от 800 сантиметров и выше. То есть прогноз благоприятный, и подтоплений мы не ожидаем», — сообщил Рачев. При этом на уровень воды может повлиять теплая погода, что усилит таянье снега, которого в этом году выпало на 15% больше от среднего многолетнего значения. «Нельзя исключать уровень сброса воды с Новосибирского водохранилища. Если он будет увеличен, то это однозначно повлияет на уровень воды в реке Обь», — добавил Рачев. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин назвал сроки вскрытия льда на реках Югры. Он заявил, что ситуация с паводками в ХМАО стабильная. Вскрытие рек в округе планируется 26 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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