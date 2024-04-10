Власти Сургута дали прогноз по весеннему паводку

11 апреля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Оби поднимется до семи метров Фото: Алексей Андронов © URA.RU Власти Сургута не ожидают подтопления города из-за весеннего разлива реки Обь. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев. «Согласно прогнозу, высший уровень воды в реке Обь в районе Сургута ожидается в пределах последних многолетних значений. Это 640 — 710 сантиметров. Подтопления в городе, по опыту 2015 года, начинаются от 800 сантиметров и выше. То есть прогноз благоприятный, и подтоплений мы не ожидаем», — сообщил Рачев. При этом на уровень воды может повлиять теплая погода, что усилит таянье снега, которого в этом году выпало на 15% больше от среднего многолетнего значения. «Нельзя исключать уровень сброса воды с Новосибирского водохранилища. Если он будет увеличен, то это однозначно повлияет на уровень воды в реке Обь», — добавил Рачев. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин назвал сроки вскрытия льда на реках Югры. Он заявил, что ситуация с паводками в ХМАО стабильная. Вскрытие рек в округе планируется 26 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Сургута не ожидают подтопления города из-за весеннего разлива реки Обь. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев. «Согласно прогнозу, высший уровень воды в реке Обь в районе Сургута ожидается в пределах последних многолетних значений. Это 640 — 710 сантиметров. Подтопления в городе, по опыту 2015 года, начинаются от 800 сантиметров и выше. То есть прогноз благоприятный, и подтоплений мы не ожидаем», — сообщил Рачев. При этом на уровень воды может повлиять теплая погода, что усилит таянье снега, которого в этом году выпало на 15% больше от среднего многолетнего значения. «Нельзя исключать уровень сброса воды с Новосибирского водохранилища. Если он будет увеличен, то это однозначно повлияет на уровень воды в реке Обь», — добавил Рачев. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин назвал сроки вскрытия льда на реках Югры. Он заявил, что ситуация с паводками в ХМАО стабильная. Вскрытие рек в округе планируется 26 апреля.