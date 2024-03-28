Что известно о бизнесе челябинского олигарха Аристова, который забирает государство

Бизнес-империя миллиардера Арстова стала жертвой дела о приватизации ЧЭМК

28 марта 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Челябинский истеблишмент шокирован происходящим с бизнес-империей Александра Аристова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Генпрокуратура 28 марта потребовала включить семью олигарха Александра Аристова в перечень лиц, с которых предполагается взыскать в бюджет более 105 млрд рублей. В такую сумму надзорное ведомство оценило «неосновательное обогащение», полученное Аристовым и его бывшим бизнес-партнером Антиповым в ходе приватизации ЧЭМК и дальнейшей деятельности. Чем известен сооснователь бренда «Ариант» — разбиралось URA.RU. Начало биографии Александр Аристов был эпикурейцем, но не чурался и благотворительности: на кафедральный собор в Челябинске он дал 1 млрд рублей Фото: Александр Кондратюк © URA.RU Аристов родился в 1949 году в челябинском городе Пласте и вырос в обычной рабочей семье. С 14 лет подрабатывал, предпочтя учиться в вечерней школе. В 1969 году устроился на Челябинский тракторный завод и на рабфак, чтобы поступить в политехнический институт. Первые навыки будущего успешного бизнесмена получил, работая в стройотряде бригадиром. Получив диплом, начал заниматься строительством для сельхозпредприятий — такую деятельность в советские времена называли «шабашкой». В 1976 году частное, по сути, предпринимательство закончилось судимостью за мошенничество и подделку документов. Впоследствии, когда Аристов баллотировался в Госдуму, его политтехнологи подавали это так: «Он получил срок за то, за что сейчас дают ордена!» Однако в противостоянии с Валерием Гартунгом проиграл. Путь в рейтинги Forbes В 1998 году, когда в СССР «ослабили гайки», Аристов и его друг Юрий Антипов создали кооператив «Энергия». О побочных направлениях бизнеса того времени (метизы, удобрения, торговля ГСМ) все давно забыли, а вот вкуснейшая колбаса на фоне тотального продуктового дефицита уже погибающего СССР помнится челябинцам до сих пор. Тот колбасный цех превращался во все более масштабный бизнес (сначала «Перант», потом «Ариант» — по первым буквам фамилий). К началу двухтысячных «Ариант» был одной из самых влиятельных бизнес-империй региона, активы которой находились не только в Челябинской области, но и за ее пределами. Новость по теме Чем известен владелец ЧЭМК Юрий Антипов, чьи активы забирает государство Аристов трижды входил в список Forbes как один из богатейших людей России. В 2011 году занял 147 место с состоянием в 650 миллионов долларов, а в 2012 году опустился на 167 место с состоянием 550 миллионов долларов. В 2021 году он занял 176-е место из 200, вернувшись к состоянию в 650 миллионов долларов. Сейчас собственниками семейного бизнеса (в «Группа компаний Ариант» входят ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма „Южная“», ООО «Агрофирма „Ариант“», ООО «ЦПИ — Ариант») являются его зять Александр Кретов и дочь Елена Кретова. Жажда славы Если Антипов был непубличным человеком, то Аристов не сторонился политики. Он избирался депутатом ЗСО, с 2001 по 2003 годы представлял заксобрание в Совете Федерации. В 2003 году избрался в Госдуму. В 2007 году повторить успех не смог заново избраться в парламент, так «Единая Россия» отказала ему в поддержке из-за прошлой судимости. После этого Аристов не участвовал в выборах, но при этом оставался одним из самых влиятельных бизнесменов региона. Известен он также колоссальным — 1 млрд рублей — пожертвованием на строительство нового кафедрального собора в Челябинске. Скандальная авария В автопарке суперкаров Александра Аристова — самый дорогой авто в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зимой 2016 года Аристов попал в резонансное ДТП. На перекрестке улиц Доватора и Воровского в Челябинск в Rolls-Royce (самый дорогой авто в Челябинске стоимостью 20,25 млн рублей), в котором находился бизнесмен, врезался «ВАЗ-2114», выскочивший на красный свет. За рулем отечественной машины был простой рабочий Владислав Кантемиров. Бизнесмен не пострадал и сначала отказался от претензий к виновнику ДТП. Однако иск к рабочему на сумму в 3,6 млн рублей за поврежденную иномарку подали юристы ЧЭМК и выиграли дело. Так как у Кантемирова таких средств не было, его признали банкротом. Вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единой России» Сергей Неверов взял Кантемирова под личную защиту и платил за него алименты его дочери — до ее совершеннолетия. Однако вскоре резонанс утих: Кантемиров в очередной раз попался пьяным за рулем, лишившись прав и сочувствия общественности. Распад империи В мае 2020 года стало известно, что семьи Аристовых и Антиповых решили разделить бизнес. Сначала стороны пытались договориться, затем пошли в суды. В конце концов, иски отозвали и договорились миром. Окончательно раздел бизнеса завершился в январе 2021 года. По итогам Аристову отошла группа предприятий пищевой индустрии, включая бренд «Ариант». Антипову достались металлургические активы, включая Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), Торговый центр, а также бассейн «Ариант», теперь переименованный в «Электрометаллург». Теперь оба олигарха могут лишиться своего достояния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура 28 марта потребовала включить семью олигарха Александра Аристова в перечень лиц, с которых предполагается взыскать в бюджет более 105 млрд рублей. В такую сумму надзорное ведомство оценило «неосновательное обогащение», полученное Аристовым и его бывшим бизнес-партнером Антиповым в ходе приватизации ЧЭМК и дальнейшей деятельности. Чем известен сооснователь бренда «Ариант» — разбиралось URA.RU. Аристов родился в 1949 году в челябинском городе Пласте и вырос в обычной рабочей семье. С 14 лет подрабатывал, предпочтя учиться в вечерней школе. В 1969 году устроился на Челябинский тракторный завод и на рабфак, чтобы поступить в политехнический институт. Первые навыки будущего успешного бизнесмена получил, работая в стройотряде бригадиром. Получив диплом, начал заниматься строительством для сельхозпредприятий — такую деятельность в советские времена называли «шабашкой». В 1976 году частное, по сути, предпринимательство закончилось судимостью за мошенничество и подделку документов. Впоследствии, когда Аристов баллотировался в Госдуму, его политтехнологи подавали это так: «Он получил срок за то, за что сейчас дают ордена!» Однако в противостоянии с Валерием Гартунгом проиграл. В 1998 году, когда в СССР «ослабили гайки», Аристов и его друг Юрий Антипов создали кооператив «Энергия». О побочных направлениях бизнеса того времени (метизы, удобрения, торговля ГСМ) все давно забыли, а вот вкуснейшая колбаса на фоне тотального продуктового дефицита уже погибающего СССР помнится челябинцам до сих пор. Тот колбасный цех превращался во все более масштабный бизнес (сначала «Перант», потом «Ариант» — по первым буквам фамилий). К началу двухтысячных «Ариант» был одной из самых влиятельных бизнес-империй региона, активы которой находились не только в Челябинской области, но и за ее пределами. Аристов трижды входил в список Forbes как один из богатейших людей России. В 2011 году занял 147 место с состоянием в 650 миллионов долларов, а в 2012 году опустился на 167 место с состоянием 550 миллионов долларов. В 2021 году он занял 176-е место из 200, вернувшись к состоянию в 650 миллионов долларов. Сейчас собственниками семейного бизнеса (в «Группа компаний Ариант» входят ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма „Южная“», ООО «Агрофирма „Ариант“», ООО «ЦПИ — Ариант») являются его зять Александр Кретов и дочь Елена Кретова. Если Антипов был непубличным человеком, то Аристов не сторонился политики. Он избирался депутатом ЗСО, с 2001 по 2003 годы представлял заксобрание в Совете Федерации. В 2003 году избрался в Госдуму. В 2007 году повторить успех не смог заново избраться в парламент, так «Единая Россия» отказала ему в поддержке из-за прошлой судимости. После этого Аристов не участвовал в выборах, но при этом оставался одним из самых влиятельных бизнесменов региона. Известен он также колоссальным — 1 млрд рублей — пожертвованием на строительство нового кафедрального собора в Челябинске. Зимой 2016 года Аристов попал в резонансное ДТП. На перекрестке улиц Доватора и Воровского в Челябинск в Rolls-Royce (самый дорогой авто в Челябинске стоимостью 20,25 млн рублей), в котором находился бизнесмен, врезался «ВАЗ-2114», выскочивший на красный свет. За рулем отечественной машины был простой рабочий Владислав Кантемиров. Бизнесмен не пострадал и сначала отказался от претензий к виновнику ДТП. Однако иск к рабочему на сумму в 3,6 млн рублей за поврежденную иномарку подали юристы ЧЭМК и выиграли дело. Так как у Кантемирова таких средств не было, его признали банкротом. Вице-спикер Госдумы, глава фракции «Единой России» Сергей Неверов взял Кантемирова под личную защиту и платил за него алименты его дочери — до ее совершеннолетия. Однако вскоре резонанс утих: Кантемиров в очередной раз попался пьяным за рулем, лишившись прав и сочувствия общественности. В мае 2020 года стало известно, что семьи Аристовых и Антиповых решили разделить бизнес. Сначала стороны пытались договориться, затем пошли в суды. В конце концов, иски отозвали и договорились миром. Окончательно раздел бизнеса завершился в январе 2021 года. По итогам Аристову отошла группа предприятий пищевой индустрии, включая бренд «Ариант». Антипову достались металлургические активы, включая Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), Торговый центр, а также бассейн «Ариант», теперь переименованный в «Электрометаллург». Теперь оба олигарха могут лишиться своего достояния.