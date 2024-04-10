10 апреля 2024

Из-за наводнения в Курганской области перекрыты новые дороги. Список

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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, половодье, подготовка к паводку, наводнение
Участки дорог перекрыты в четырех муниципальных округах Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Из-за паводка власти закрыли для движения несколько дорог в четырех муниципальных округах Курганской области. Об этом сообщило правительство Курганской области в telegram-канале.

«В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыли для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах», — указано в telegram-канале «Курганская область официально».

Правительство пишет, что в Звериноголовском муниципальном округе закрыт участок дороги «Подъезд к санаторию «Сосновая роща»», в Каргапольском округе участок автодороги «Долговское — Жарникова», а в Мишкинском округе нельзя проехать по участку дороги «Кирово — Варлаково — Сартасово — Луговая». В Целинном округе власти закрыли участок дороги «Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области — Рачеевка — Исаково». Также, как сообщило правительство, власти распорядились о закрытии движения для транспорта на региональной автодороги «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана».

Ранее URA.RU писало, что для курганцев власти подготовили и запустили интерактивную карту с перекрытыми из-за паводка дорогами. Данные на карте обновляются ежедневно.

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Из-за паводка власти закрыли для движения несколько дорог в четырех муниципальных округах Курганской области. Об этом сообщило правительство Курганской области в telegram-канале. «В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыли для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Правительство пишет, что в Звериноголовском муниципальном округе закрыт участок дороги «Подъезд к санаторию «Сосновая роща»», в Каргапольском округе участок автодороги «Долговское — Жарникова», а в Мишкинском округе нельзя проехать по участку дороги «Кирово — Варлаково — Сартасово — Луговая». В Целинном округе власти закрыли участок дороги «Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области — Рачеевка — Исаково». Также, как сообщило правительство, власти распорядились о закрытии движения для транспорта на региональной автодороги «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана». Ранее URA.RU писало, что для курганцев власти подготовили и запустили интерактивную карту с перекрытыми из-за паводка дорогами. Данные на карте обновляются ежедневно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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