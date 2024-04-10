Из-за паводка власти закрыли для движения несколько дорог в четырех муниципальных округах Курганской области. Об этом сообщило правительство Курганской области в telegram-канале.
«В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыли для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах», — указано в telegram-канале «Курганская область официально».
Правительство пишет, что в Звериноголовском муниципальном округе закрыт участок дороги «Подъезд к санаторию «Сосновая роща»», в Каргапольском округе участок автодороги «Долговское — Жарникова», а в Мишкинском округе нельзя проехать по участку дороги «Кирово — Варлаково — Сартасово — Луговая». В Целинном округе власти закрыли участок дороги «Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области — Рачеевка — Исаково». Также, как сообщило правительство, власти распорядились о закрытии движения для транспорта на региональной автодороги «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана».
Ранее URA.RU писало, что для курганцев власти подготовили и запустили интерактивную карту с перекрытыми из-за паводка дорогами. Данные на карте обновляются ежедневно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Из-за паводка власти закрыли для движения несколько дорог в четырех муниципальных округах Курганской области. Об этом сообщило правительство Курганской области в telegram-канале. «В связи с паводком в Курганской области вынужденно закрыли для движения автотранспорта ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Правительство пишет, что в Звериноголовском муниципальном округе закрыт участок дороги «Подъезд к санаторию «Сосновая роща»», в Каргапольском округе участок автодороги «Долговское — Жарникова», а в Мишкинском округе нельзя проехать по участку дороги «Кирово — Варлаково — Сартасово — Луговая». В Целинном округе власти закрыли участок дороги «Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области — Рачеевка — Исаково». Также, как сообщило правительство, власти распорядились о закрытии движения для транспорта на региональной автодороги «Иртыш» — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана». Ранее URA.RU писало, что для курганцев власти подготовили и запустили интерактивную карту с перекрытыми из-за паводка дорогами. Данные на карте обновляются ежедневно.