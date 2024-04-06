В Курганской области начала работать карта подтопленных и перекрытых дорог

07 апреля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Карта позволит узнать о состоянии затопленных дорог в Курганской области (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области запущена интерактивная карта подтопленных и перекрытых дорог и мостов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Курганской области начала работать интерактивная карта перекрытых и подтопленных из-за наводнения дорог и мостов. Данные обновляются ежедневно по результатам мониторинга», — сообщили в telegram-канале правительства. Карта позволяет получить информацию о местах затопления проезжей части дорог и выбрать оптимальные пути объезда. Точки на карте окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации. Например, красный цвет говорит о том, что движение невозможно, желтый, что движение ограничено, а зеленый — проезд возможен. Сообщалось, что в Звериноголовском округе есть риск перелива Тобола через проезжую часть со стороны села Прорывное. От окружного центра могут быть отрезаны Бугровое, Прорывное, Ретуть, Искра, Труд и Знание, Северное, Озерное и Лебедевка. В Мокроусовском округе закрыли дороги Рассвет — Межеумное и Круглое — Мокроусово, а в Кургане из-за половодья ограничат движение по шоссе Тюнина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области запущена интерактивная карта подтопленных и перекрытых дорог и мостов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В Курганской области начала работать интерактивная карта перекрытых и подтопленных из-за наводнения дорог и мостов. Данные обновляются ежедневно по результатам мониторинга», — сообщили в telegram-канале правительства. Карта позволяет получить информацию о местах затопления проезжей части дорог и выбрать оптимальные пути объезда. Точки на карте окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации. Например, красный цвет говорит о том, что движение невозможно, желтый, что движение ограничено, а зеленый — проезд возможен. Сообщалось, что в Звериноголовском округе есть риск перелива Тобола через проезжую часть со стороны села Прорывное. От окружного центра могут быть отрезаны Бугровое, Прорывное, Ретуть, Искра, Труд и Знание, Северное, Озерное и Лебедевка. В Мокроусовском округе закрыли дороги Рассвет — Межеумное и Круглое — Мокроусово, а в Кургане из-за половодья ограничат движение по шоссе Тюнина.