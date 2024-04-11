Какая часть Кургана уйдет под воду при критическом уровне наводнения. Карта

Зоны вероятного подтопления в Кургане отметили на карте
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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, половодье, гидроузел, паводок, дамба кургана, строительство, разлив, курганский
На карте указано, какая часть Кургана будет подтоплена Фото:
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Зоны подтопления Кургана при критическом уровне повышения воды отмечены на карте. Ее опубликовал telegram-канал «РИА Новости» со ссылкой на геоинформационный портал Курганской области.

«Зоны официально возможного затопления в Кургане на данный момент выглядят так. Карта опубликована на геоинформационном портале региона», — указано в telegram-канале. Кроме того, в канале сообщается, что глава региона Вадим Шумков призвал работников администрации города Кургана эвакуировать население по всей правобережной части реки Тобол.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков собрал чиновников и работников бюджетной сферы для рейдов по подтопляемым территориям города Кургана. По данным telegram-канала губернатора, было собрано не менее 1200 человек.

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Зоны подтопления Кургана при критическом уровне повышения воды отмечены на карте. Ее опубликовал telegram-канал «РИА Новости» со ссылкой на геоинформационный портал Курганской области. «Зоны официально возможного затопления в Кургане на данный момент выглядят так. Карта опубликована на геоинформационном портале региона», — указано в telegram-канале. Кроме того, в канале сообщается, что глава региона Вадим Шумков призвал работников администрации города Кургана эвакуировать население по всей правобережной части реки Тобол. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков собрал чиновников и работников бюджетной сферы для рейдов по подтопляемым территориям города Кургана. По данным telegram-канала губернатора, было собрано не менее 1200 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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