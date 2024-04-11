Какая часть Кургана уйдет под воду при критическом уровне наводнения. Карта

Зоны вероятного подтопления в Кургане отметили на карте

11 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

На карте указано, какая часть Кургана будет подтоплена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Зоны подтопления Кургана при критическом уровне повышения воды отмечены на карте. Ее опубликовал telegram-канал «РИА Новости» со ссылкой на геоинформационный портал Курганской области. «Зоны официально возможного затопления в Кургане на данный момент выглядят так. Карта опубликована на геоинформационном портале региона», — указано в telegram-канале. Кроме того, в канале сообщается, что глава региона Вадим Шумков призвал работников администрации города Кургана эвакуировать население по всей правобережной части реки Тобол. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков собрал чиновников и работников бюджетной сферы для рейдов по подтопляемым территориям города Кургана. По данным telegram-канала губернатора, было собрано не менее 1200 человек. telegram-канал «РИА Новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зоны подтопления Кургана при критическом уровне повышения воды отмечены на карте. Ее опубликовал telegram-канал «РИА Новости» со ссылкой на геоинформационный портал Курганской области. «Зоны официально возможного затопления в Кургане на данный момент выглядят так. Карта опубликована на геоинформационном портале региона», — указано в telegram-канале. Кроме того, в канале сообщается, что глава региона Вадим Шумков призвал работников администрации города Кургана эвакуировать население по всей правобережной части реки Тобол. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков собрал чиновников и работников бюджетной сферы для рейдов по подтопляемым территориям города Кургана. По данным telegram-канала губернатора, было собрано не менее 1200 человек.