10 апреля 2024

В Сургуте ледоход на реке Обь начнется на неделю раньше

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Ледоход на Оби. Сургут, набережная, лед, ледоход, обь
Лед на Оби вскроется в конце апреля Фото:

В Сургуте ледоход на реке Обь в этом году начнется на неделю раньше. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев.

«Согласно полученному прогнозу, ледоход на реке Обь в районе города Сургута в этом году ожидается на неделю раньше. Ориентировочно 30 апреля», — сообщил Рачев.

Многолетние наблюдения показали, что ледоход на реке Обь начинался в последнее десятилетие в разгар майских праздников. В этом году из-за теплой погоды прогноз на вскрытие Оби изменился.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута дали прогноз по весеннему паводку. Уровень воды в реке Обь поднимется до семи метров, что ниже критической точки.

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В Сургуте ледоход на реке Обь в этом году начнется на неделю раньше. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев. «Согласно полученному прогнозу, ледоход на реке Обь в районе города Сургута в этом году ожидается на неделю раньше. Ориентировочно 30 апреля», — сообщил Рачев. Многолетние наблюдения показали, что ледоход на реке Обь начинался в последнее десятилетие в разгар майских праздников. В этом году из-за теплой погоды прогноз на вскрытие Оби изменился. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута дали прогноз по весеннему паводку. Уровень воды в реке Обь поднимется до семи метров, что ниже критической точки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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