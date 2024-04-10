В Сургуте ледоход на реке Обь начнется на неделю раньше

В Сургуте ледоход на реке Обь в этом году начнется на неделю раньше. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев.
«Согласно полученному прогнозу, ледоход на реке Обь в районе города Сургута в этом году ожидается на неделю раньше. Ориентировочно 30 апреля», — сообщил Рачев.
Многолетние наблюдения показали, что ледоход на реке Обь начинался в последнее десятилетие в разгар майских праздников. В этом году из-за теплой погоды прогноз на вскрытие Оби изменился.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута дали прогноз по весеннему паводку. Уровень воды в реке Обь поднимется до семи метров, что ниже критической точки.
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