В Сургуте ледоход на реке Обь начнется на неделю раньше

11 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Лед на Оби вскроется в конце апреля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте ледоход на реке Обь в этом году начнется на неделю раньше. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев. «Согласно полученному прогнозу, ледоход на реке Обь в районе города Сургута в этом году ожидается на неделю раньше. Ориентировочно 30 апреля», — сообщил Рачев. Многолетние наблюдения показали, что ледоход на реке Обь начинался в последнее десятилетие в разгар майских праздников. В этом году из-за теплой погоды прогноз на вскрытие Оби изменился. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута дали прогноз по весеннему паводку. Уровень воды в реке Обь поднимется до семи метров, что ниже критической точки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте ледоход на реке Обь в этом году начнется на неделю раньше. Об этом URA.RU сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Андрей Рачев. «Согласно полученному прогнозу, ледоход на реке Обь в районе города Сургута в этом году ожидается на неделю раньше. Ориентировочно 30 апреля», — сообщил Рачев. Многолетние наблюдения показали, что ледоход на реке Обь начинался в последнее десятилетие в разгар майских праздников. В этом году из-за теплой погоды прогноз на вскрытие Оби изменился. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута дали прогноз по весеннему паводку. Уровень воды в реке Обь поднимется до семи метров, что ниже критической точки.