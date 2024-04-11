CNN узнал, как Трамп собирается достичь мира на Украине

CNN: Трамп собирается достичь мира на Украине путем координирования переговоров
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Дональд Трамп является кандидатом в президенты США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после своего избрания планирует координировать переговоры Москвы и Киева, чтобы достичь мира на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Если Украина хочет продолжения помощи, ей придется сесть и провести переговоры, а если Россия не хочет, чтобы мы предоставили Украине массовую новую поддержку, тогда ей придется сесть и вести переговоры», — передает СМИ слова источника, знакомого с мнением Трампа касательно этого вопроса. Он также отметил, что при условии победы Трампа в ноябре, тот, обратится к главам России и Украины на следующий день после избрания или после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры.

По словам источника телеканала, чтобы усадить президентов двух стран за стол переговоров, США будет использовать военную помощь Киеву, как рычаг давления. Конечная цель дипломатии — положить конец гибели людей.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп после своего избрания планирует координировать переговоры Москвы и Киева, чтобы достичь мира на Украине. Об этом сообщил телеканал CNN. «Если Украина хочет продолжения помощи, ей придется сесть и провести переговоры, а если Россия не хочет, чтобы мы предоставили Украине массовую новую поддержку, тогда ей придется сесть и вести переговоры», — передает СМИ слова источника, знакомого с мнением Трампа касательно этого вопроса. Он также отметил, что при условии победы Трампа в ноябре, тот, обратится к главам России и Украины на следующий день после избрания или после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры. По словам источника телеканала, чтобы усадить президентов двух стран за стол переговоров, США будет использовать военную помощь Киеву, как рычаг давления. Конечная цель дипломатии — положить конец гибели людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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