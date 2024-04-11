Курганцам продают алкоголь со скидкой, несмотря на запрет из-за паводка

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, шампанское, алкоголь, спиртное
Алкоголь в период паводка курганцам предлагается прибрести со скидкой Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганцам предлагают приобрести алкоголь со скидкой в сети крупных гипермаркетов. Сообщение об этом пришло горожанам по СМС. В регионе действует запрет на продажу алкоголя в период паводка.

«СМС-сообщение от сети гипермаркетов. Скидка 30% на вина от 3 до 24-х шт. по вашей карте 12-14.04, кроме вермутов», — указано в сообщении.

В Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Ранее URA.RU писало, что на продажу алкогольной продукции введен запрет в ряде территорий региона в период с 11 по 15 апреля.

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Курганцам предлагают приобрести алкоголь со скидкой в сети крупных гипермаркетов. Сообщение об этом пришло горожанам по СМС. В регионе действует запрет на продажу алкоголя в период паводка. «СМС-сообщение от сети гипермаркетов. Скидка 30% на вина от 3 до 24-х шт. по вашей карте 12-14.04, кроме вермутов», — указано в сообщении. В Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Ранее URA.RU писало, что на продажу алкогольной продукции введен запрет в ряде территорий региона в период с 11 по 15 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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