Курганцам продают алкоголь со скидкой, несмотря на запрет из-за паводка

11 апреля 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Алкоголь в период паводка курганцам предлагается прибрести со скидкой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганцам предлагают приобрести алкоголь со скидкой в сети крупных гипермаркетов. Сообщение об этом пришло горожанам по СМС. В регионе действует запрет на продажу алкоголя в период паводка. «СМС-сообщение от сети гипермаркетов. Скидка 30% на вина от 3 до 24-х шт. по вашей карте 12-14.04, кроме вермутов», — указано в сообщении. В Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Ранее URA.RU писало, что на продажу алкогольной продукции введен запрет в ряде территорий региона в период с 11 по 15 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцам предлагают приобрести алкоголь со скидкой в сети крупных гипермаркетов. Сообщение об этом пришло горожанам по СМС. В регионе действует запрет на продажу алкоголя в период паводка. «СМС-сообщение от сети гипермаркетов. Скидка 30% на вина от 3 до 24-х шт. по вашей карте 12-14.04, кроме вермутов», — указано в сообщении. В Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Ранее URA.RU писало, что на продажу алкогольной продукции введен запрет в ряде территорий региона в период с 11 по 15 апреля.