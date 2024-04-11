Курганцам продают алкоголь со скидкой, несмотря на запрет из-за паводка

Алкоголь в период паводка курганцам предлагается прибрести со скидкой
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Курганцам предлагают приобрести алкоголь со скидкой в сети крупных гипермаркетов. Сообщение об этом пришло горожанам по СМС. В регионе действует запрет на продажу алкоголя в период паводка.
«СМС-сообщение от сети гипермаркетов. Скидка 30% на вина от 3 до 24-х шт. по вашей карте 12-14.04, кроме вермутов», — указано в сообщении.
В Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Ранее URA.RU писало, что на продажу алкогольной продукции введен запрет в ряде территорий региона в период с 11 по 15 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!