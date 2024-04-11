Под Курганом специально размыли запруду ради сохранения уровня воды в Тоболе

11 апреля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

К месту ЧП выехали специалисты Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области возле деревни Передергина Кетовского округа размыли запруду специально для сохранения уровня воды старицы реки Тобол. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Близ деревни Передергино Кетовского округа размыло запруду для сохранения уровня воды старицы реки Тобол, а не плотину, как сообщают некоторые СМИ», — пишет telegram-канал «Курганская область официально». Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, на место выехали специалисты и глава округа Олег Язовских. О прорыве дамбы сообщил очевидец. В администрации ответили, что был небольшой прорыв. В настоящее время идет наполнение старицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области возле деревни Передергина Кетовского округа размыли запруду специально для сохранения уровня воды старицы реки Тобол. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Близ деревни Передергино Кетовского округа размыло запруду для сохранения уровня воды старицы реки Тобол, а не плотину, как сообщают некоторые СМИ», — пишет telegram-канал «Курганская область официально». Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, на место выехали специалисты и глава округа Олег Язовских. О прорыве дамбы сообщил очевидец. В администрации ответили, что был небольшой прорыв. В настоящее время идет наполнение старицы.