Под Курганом специально размыли запруду ради сохранения уровня воды в Тоболе

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К месту ЧП выехали специалисты Фото:
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В Курганской области возле деревни Передергина Кетовского округа размыли запруду специально для сохранения уровня воды старицы реки Тобол. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Близ деревни Передергино Кетовского округа размыло запруду для сохранения уровня воды старицы реки Тобол, а не плотину, как сообщают некоторые СМИ», — пишет telegram-канал «Курганская область официально». Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, на место выехали специалисты и глава округа Олег Язовских.

О прорыве дамбы сообщил очевидец. В администрации ответили, что был небольшой прорыв. В настоящее время идет наполнение старицы.

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В Курганской области возле деревни Передергина Кетовского округа размыли запруду специально для сохранения уровня воды старицы реки Тобол. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Близ деревни Передергино Кетовского округа размыло запруду для сохранения уровня воды старицы реки Тобол, а не плотину, как сообщают некоторые СМИ», — пишет telegram-канал «Курганская область официально». Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, на место выехали специалисты и глава округа Олег Язовских. О прорыве дамбы сообщил очевидец. В администрации ответили, что был небольшой прорыв. В настоящее время идет наполнение старицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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