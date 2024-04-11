Под Курганом прорвало дамбу и вода хлынула в реку, которая идет в сторону Тюмени. Видео

11 апреля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Дамбу прорвало возле деревни Передергина (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области возле деревни Передергина Кетовского округа прорвало дамбу в районе реки Тобол, которая дальше следует в Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил читатель. При этом власти сообщили URA.RU, что угрозы населенным пунктам нет. «Уронило дамбу целиком. Лед разорвало аж до того берега», — рассказал очевидец. В администрации Кетовского округа подтвердили, что был небольшой прорыв. По данным властей, сейчас идет наполнение старицы, и угрозы населенным пунктам нет. Ранее в Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. В Кургане жители города и других регионов круглосуточно укрепляют дамбу, чтобы защититься от паводка. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области возле деревни Передергина Кетовского округа прорвало дамбу в районе реки Тобол, которая дальше следует в Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил читатель. При этом власти сообщили URA.RU, что угрозы населенным пунктам нет. «Уронило дамбу целиком. Лед разорвало аж до того берега», — рассказал очевидец. В администрации Кетовского округа подтвердили, что был небольшой прорыв. По данным властей, сейчас идет наполнение старицы, и угрозы населенным пунктам нет. Ранее в Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. В Кургане жители города и других регионов круглосуточно укрепляют дамбу, чтобы защититься от паводка. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.