Под Курганом прорвало дамбу и вода хлынула в реку, которая идет в сторону Тюмени. Видео

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, вода, потоп, половодье, паводок, подтопление, разлив
Дамбу прорвало возле деревни Передергина (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области возле деревни Передергина Кетовского округа прорвало дамбу в районе реки Тобол, которая дальше следует в Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил читатель. При этом власти сообщили URA.RU, что угрозы населенным пунктам нет.

«Уронило дамбу целиком. Лед разорвало аж до того берега», — рассказал очевидец. В администрации Кетовского округа подтвердили, что был небольшой прорыв. По данным властей, сейчас идет наполнение старицы, и угрозы населенным пунктам нет.

Ранее в Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. В Кургане жители города и других регионов круглосуточно укрепляют дамбу, чтобы защититься от паводка. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курганской области возле деревни Передергина Кетовского округа прорвало дамбу в районе реки Тобол, которая дальше следует в Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил читатель. При этом власти сообщили URA.RU, что угрозы населенным пунктам нет. «Уронило дамбу целиком. Лед разорвало аж до того берега», — рассказал очевидец. В администрации Кетовского округа подтвердили, что был небольшой прорыв. По данным властей, сейчас идет наполнение старицы, и угрозы населенным пунктам нет. Ранее в Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. В Кургане жители города и других регионов круглосуточно укрепляют дамбу, чтобы защититься от паводка. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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