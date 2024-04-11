В Курганской области возле деревни Передергина Кетовского округа прорвало дамбу в районе реки Тобол, которая дальше следует в Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщил читатель. При этом власти сообщили URA.RU, что угрозы населенным пунктам нет.
«Уронило дамбу целиком. Лед разорвало аж до того берега», — рассказал очевидец. В администрации Кетовского округа подтвердили, что был небольшой прорыв. По данным властей, сейчас идет наполнение старицы, и угрозы населенным пунктам нет.
Ранее в Курганской области ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. В Кургане жители города и других регионов круглосуточно укрепляют дамбу, чтобы защититься от паводка. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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