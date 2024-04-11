Ребенка, которого нашли под окнами многоэтажки в Екатеринбурге, обижали в школе

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Место смерти 12-летнего мальчика. Екатеринбург
Школьнику было 12 лет Фото:

Екатеринбургского мальчика, тело которого нашли днем 11 апреля под окнами дома на улице Новгородцевой, 33, обижали сверстники в школе. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимом.

«Мальчик рос в многодетной семье. Отличником в школе не был. Сверстники частенько буллили его, провоцируя на драки. Эти подстрекательства были связаны с тем, что мальчик занимался восточными единоборствами», — поделился собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в школу №151, где учился мальчик. На звонок журналиста в приемной директора никто не ответил. В департаменте образования города URA.RU заявили, что школа не комментируют ситуацию. «Департамент образования просит обращаться в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве. В региональном СКР также отказались от комментариев.

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Екатеринбургского мальчика, тело которого нашли днем 11 апреля под окнами дома на улице Новгородцевой, 33, обижали сверстники в школе. Об этом URA.RU сообщил источник, пожелавший остаться анонимом. «Мальчик рос в многодетной семье. Отличником в школе не был. Сверстники частенько буллили его, провоцируя на драки. Эти подстрекательства были связаны с тем, что мальчик занимался восточными единоборствами», — поделился собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в школу №151, где учился мальчик. На звонок журналиста в приемной директора никто не ответил. В департаменте образования города URA.RU заявили, что школа не комментируют ситуацию. «Департамент образования просит обращаться в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве. В региональном СКР также отказались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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