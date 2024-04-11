11 апреля 2024

Курганцам блокируют выезды на дамбу в трех местах. Карта

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана, строительство
Выезды на дамбу в Кургане засыпят в трех местах Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане 12 апреля в трех местах будут засыпаны выезды на дамбу. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.

«Для проведения противопаводковых работ сегодня, 12 апреля, будут засыпаны въезды на дамбу: в районе дома пр. Конституции, 56К; в районе здания по пр. Конституции, 56Е („Цветы Зауралья“); в районе многоквартирного дома № 11 на б. Солнечном. Отсыпка будет завершена вечером, ориентировочно к 17:00. Подъезд к домам с этого времени будет ограничен», — указано в сообщении.

Власти отметили, что помимо этого вечером будет отсыпан участок дороги ул. Галкинской от ул. Профсоюзной до ул. Чистый переулок. Представители администрации добавили, что горожане смогут бесплатно на период паводка разместить свой транспорт на огороженных площадках, расположенных по адресам: ул. Баумана, 2Б и ул. Химмашевская, 2.

Ранее губернатор Вадим Шумков, заявил, что укрепление дамбы в Кургане планируют закончить ночью с 11 на 12 апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане 12 апреля в трех местах будут засыпаны выезды на дамбу. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «Для проведения противопаводковых работ сегодня, 12 апреля, будут засыпаны въезды на дамбу: в районе дома пр. Конституции, 56К; в районе здания по пр. Конституции, 56Е („Цветы Зауралья“); в районе многоквартирного дома № 11 на б. Солнечном. Отсыпка будет завершена вечером, ориентировочно к 17:00. Подъезд к домам с этого времени будет ограничен», — указано в сообщении. Власти отметили, что помимо этого вечером будет отсыпан участок дороги ул. Галкинской от ул. Профсоюзной до ул. Чистый переулок. Представители администрации добавили, что горожане смогут бесплатно на период паводка разместить свой транспорт на огороженных площадках, расположенных по адресам: ул. Баумана, 2Б и ул. Химмашевская, 2. Ранее губернатор Вадим Шумков, заявил, что укрепление дамбы в Кургане планируют закончить ночью с 11 на 12 апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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