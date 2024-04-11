В Кургане 12 апреля в трех местах будут засыпаны выезды на дамбу. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.
«Для проведения противопаводковых работ сегодня, 12 апреля, будут засыпаны въезды на дамбу: в районе дома пр. Конституции, 56К; в районе здания по пр. Конституции, 56Е („Цветы Зауралья“); в районе многоквартирного дома № 11 на б. Солнечном. Отсыпка будет завершена вечером, ориентировочно к 17:00. Подъезд к домам с этого времени будет ограничен», — указано в сообщении.
Власти отметили, что помимо этого вечером будет отсыпан участок дороги ул. Галкинской от ул. Профсоюзной до ул. Чистый переулок. Представители администрации добавили, что горожане смогут бесплатно на период паводка разместить свой транспорт на огороженных площадках, расположенных по адресам: ул. Баумана, 2Б и ул. Химмашевская, 2.
Ранее губернатор Вадим Шумков, заявил, что укрепление дамбы в Кургане планируют закончить ночью с 11 на 12 апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
Карта: пресс-служба администрации Кургана
Карта: пресс-служба администрации Кургана
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В Кургане 12 апреля в трех местах будут засыпаны выезды на дамбу. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «Для проведения противопаводковых работ сегодня, 12 апреля, будут засыпаны въезды на дамбу: в районе дома пр. Конституции, 56К; в районе здания по пр. Конституции, 56Е („Цветы Зауралья“); в районе многоквартирного дома № 11 на б. Солнечном. Отсыпка будет завершена вечером, ориентировочно к 17:00. Подъезд к домам с этого времени будет ограничен», — указано в сообщении. Власти отметили, что помимо этого вечером будет отсыпан участок дороги ул. Галкинской от ул. Профсоюзной до ул. Чистый переулок. Представители администрации добавили, что горожане смогут бесплатно на период паводка разместить свой транспорт на огороженных площадках, расположенных по адресам: ул. Баумана, 2Б и ул. Химмашевская, 2. Ранее губернатор Вадим Шумков, заявил, что укрепление дамбы в Кургане планируют закончить ночью с 11 на 12 апреля. За актуальной информацией о паводке можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.