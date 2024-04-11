Завораживающий кадр моста, который уходит под воду в селе Звериноголовское

Половину моста уже затопило
В селе Звериноголовском (Курганская область) затапливает мост через Тобол. Кадры появились в социальных сетях 11 апреля.
«Половину моста скрыла вода», — передает telegram-канал «Курганистан». Мост соединяет села Труд, Знание и Звериноголовское.
Жилые дома в населенной пункте уже начали утопать. Уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров, что выше неблагоприятной отметки более чем на метр. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что течение движется в сторону Кургана.
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