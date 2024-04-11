Завораживающий кадр моста, который уходит под воду в селе Звериноголовское

В Курганской области мост уходит под воду из-за паводка

11 апреля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Половину моста уже затопило Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В селе Звериноголовском (Курганская область) затапливает мост через Тобол. Кадры появились в социальных сетях 11 апреля. «Половину моста скрыла вода», — передает telegram-канал «Курганистан». Мост соединяет села Труд, Знание и Звериноголовское. Жилые дома в населенной пункте уже начали утопать. Уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров, что выше неблагоприятной отметки более чем на метр. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что течение движется в сторону Кургана. telegram-канал «Курганистан» Фото: Скрин: «Яндекс Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Звериноголовском (Курганская область) затапливает мост через Тобол. Кадры появились в социальных сетях 11 апреля. «Половину моста скрыла вода», — передает telegram-канал «Курганистан». Мост соединяет села Труд, Знание и Звериноголовское. Жилые дома в населенной пункте уже начали утопать. Уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров, что выше неблагоприятной отметки более чем на метр. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что течение движется в сторону Кургана.