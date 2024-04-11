Завораживающий кадр моста, который уходит под воду в селе Звериноголовское

В Курганской области мост уходит под воду из-за паводка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок Затопленные дома Курган, паводок, навесной мост, наводнение
Половину моста уже затопило Фото:

В селе Звериноголовском (Курганская область) затапливает мост через Тобол. Кадры появились в социальных сетях 11 апреля.

«Половину моста скрыла вода», — передает telegram-канал «Курганистан». Мост соединяет села Труд, Знание и Звериноголовское.

Жилые дома в населенной пункте уже начали утопать. Уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров, что выше неблагоприятной отметки более чем на метр. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что течение движется в сторону Кургана.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Звериноголовском (Курганская область) затапливает мост через Тобол. Кадры появились в социальных сетях 11 апреля. «Половину моста скрыла вода», — передает telegram-канал «Курганистан». Мост соединяет села Труд, Знание и Звериноголовское. Жилые дома в населенной пункте уже начали утопать. Уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров, что выше неблагоприятной отметки более чем на метр. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что течение движется в сторону Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...