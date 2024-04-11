Жителям Тюменской области компенсируют потери при паводке из местного бюджета

В бюджете Тюменской области заложены возможные компенсации жителям, пострадавшим от паводка. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.
«Процедура получения компенсаций при паводке или пожаре — стандартная, она разработана федеральном уровне. В случае, если жители нашего региона остались без жилья в ходе чрезвычайной ситуации, то обратившись в органы власти они получат индивидуальную компенсацию. Ее рассмотрит специальная комиссия и назначит сумму на ремонт или приобретение жилья», — сообщил URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.
Также сейчас в федеральном бюджете заложены средства для компенсации в размере: 10 тысяч рублей при серьезных повреждениях имущества и 40 тысяч рублей на человека при утере имущества. Чтобы ими воспользоваться необходимо заполнить заявление на портале «Госуслуги». Ранее URA.RU писало, где возможны наиболее сильные подтопления в пик паводка 22—23 апреля.
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В бюджете Тюменской области заложены возможные компенсации жителям, пострадавшим от паводка. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович, каждый случай будет рассматриваться индивидуально. «Процедура получения компенсаций при паводке или пожаре — стандартная, она разработана федеральном уровне. В случае, если жители нашего региона остались без жилья в ходе чрезвычайной ситуации, то обратившись в органы власти они получат индивидуальную компенсацию. Ее рассмотрит специальная комиссия и назначит сумму на ремонт или приобретение жилья», — сообщил URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. Также сейчас в федеральном бюджете заложены средства для компенсации в размере: 10 тысяч рублей при серьезных повреждениях имущества и 40 тысяч рублей на человека при утере имущества. Чтобы ими воспользоваться необходимо заполнить заявление на портале «Госуслуги». Ранее URA.RU писало, где возможны наиболее сильные подтопления в пик паводка 22—23 апреля.