Жителям Тюменской области компенсируют потери при паводке из местного бюджета

В случае порчи или утери имущества из-за паводка жителям Тюменской области в первую очередь стоит обратиться к власти через портал «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В бюджете Тюменской области заложены возможные компенсации жителям, пострадавшим от паводка. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

«Процедура получения компенсаций при паводке или пожаре — стандартная, она разработана федеральном уровне. В случае, если жители нашего региона остались без жилья в ходе чрезвычайной ситуации, то обратившись в органы власти они получат индивидуальную компенсацию. Ее рассмотрит специальная комиссия и назначит сумму на ремонт или приобретение жилья», — сообщил URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.

Также сейчас в федеральном бюджете заложены средства для компенсации в размере: 10 тысяч рублей при серьезных повреждениях имущества и 40 тысяч рублей на человека при утере имущества. Чтобы ими воспользоваться необходимо заполнить заявление на портале «Госуслуги». Ранее URA.RU писало, где возможны наиболее сильные подтопления в пик паводка 22—23 апреля.