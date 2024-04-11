«Металлург» обыграл «Автомобилист» в полуфинале Кубка Гагарина

Общий счет в серии — 3:2 (архивное фото)
Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:2. Игра прошла на льду стадиона «Арена-Металлург».
«Сирена! 5:2 по матчу и 3:2 по серии в пользу магнитогорцев», — сказал комментатор на телеканале «Матч ТВ».
В четвертом матче полуфинальной серии, который проходил в КРК «Уралец». «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 5:3, тем самым, сравнив общий счет до 2:2. После сегодняшней игры общий счет в серии — 3:2 в пользу магнитогорцев.
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