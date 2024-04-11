«Металлург» обыграл «Автомобилист» в полуфинале Кубка Гагарина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Автомобилист» – «Металлург». Плей-офф. Екатеринбург, голышев анатолий, коробкин егор
Общий счет в серии — 3:2 (архивное фото) Фото:

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:2. Игра прошла на льду стадиона «Арена-Металлург».

«Сирена! 5:2 по матчу и 3:2 по серии в пользу магнитогорцев», — сказал комментатор на телеканале «Матч ТВ».

В четвертом матче полуфинальной серии, который проходил в КРК «Уралец». «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 5:3, тем самым, сравнив общий счет до 2:2. После сегодняшней игры общий счет в серии — 3:2 в пользу магнитогорцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:2. Игра прошла на льду стадиона «Арена-Металлург». «Сирена! 5:2 по матчу и 3:2 по серии в пользу магнитогорцев», — сказал комментатор на телеканале «Матч ТВ». В четвертом матче полуфинальной серии, который проходил в КРК «Уралец». «Автомобилист» обыграл «Металлург» со счетом 5:3, тем самым, сравнив общий счет до 2:2. После сегодняшней игры общий счет в серии — 3:2 в пользу магнитогорцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...