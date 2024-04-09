Общий счет в серии — 2:2 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет составил 5:3 в пользу команды «Автомобилист».

«За 7.5 сек до конца! Мэйсек и Хрипунов вырвали вторую победу для „Автомобилиста“! Матч закончился со счетом 5:3 в пользу команды из Екатеринбурга», — сказано в официальной группе клуба в соцсести «ВКонтакте».

На матче 7 апреля екатеринбургская команда проиграла «Металлургу». Счет был 2:3 в пользу магнитогорского клуба. Благодаря сегодняшней победе общий счет в серии — 2:2.