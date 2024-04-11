Лукашенко заявил о готовности помочь в переговорах РФ и Украины

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия может «вклиниться в разговор» между Украиной и РФ Фото:

Белоруссия готова оказать помощь в переговорах РФ и Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что России нет смысла стремиться к диалогу с Украиной.

«Вы с ним (киевским режимом — прим.URA.RU) не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговоре в этом вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь», — заявил Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента.

Лукашенко добавил, что не видит смысла РФ стремиться разговаривать с властью Украины. «Зачем вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про Крокус», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в теракте, случившемся в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обнаружены как минимум три детали, которые косвенно указывают о возможной причастности украинских спецслужб к этому происшествию. Один из фактов — преступники, занимаясь поиском убежища от правосудия, направились к границе Украины.

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Белоруссия готова оказать помощь в переговорах РФ и Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что России нет смысла стремиться к диалогу с Украиной. «Вы с ним (киевским режимом — прим.URA.RU) не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговоре в этом вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь», — заявил Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. Лукашенко добавил, что не видит смысла РФ стремиться разговаривать с властью Украины. «Зачем вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про Крокус», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в теракте, случившемся в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обнаружены как минимум три детали, которые косвенно указывают о возможной причастности украинских спецслужб к этому происшествию. Один из фактов — преступники, занимаясь поиском убежища от правосудия, направились к границе Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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