Лукашенко заявил о готовности помочь в переговорах РФ и Украины

11 апреля 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия может «вклиниться в разговор» между Украиной и РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белоруссия готова оказать помощь в переговорах РФ и Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что России нет смысла стремиться к диалогу с Украиной. «Вы с ним (киевским режимом — прим.URA.RU) не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговоре в этом вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь», — заявил Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. Лукашенко добавил, что не видит смысла РФ стремиться разговаривать с властью Украины. «Зачем вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про Крокус», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в теракте, случившемся в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обнаружены как минимум три детали, которые косвенно указывают о возможной причастности украинских спецслужб к этому происшествию. Один из фактов — преступники, занимаясь поиском убежища от правосудия, направились к границе Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белоруссия готова оказать помощь в переговорах РФ и Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что России нет смысла стремиться к диалогу с Украиной. «Вы с ним (киевским режимом — прим.URA.RU) не разговариваете и вряд ли будете разговаривать. Если надо в разговоре в этом вклиниться и помочь, мы можем вам в этом плане помочь», — заявил Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео опубликовано в telegram-канале корреспондента. Лукашенко добавил, что не видит смысла РФ стремиться разговаривать с властью Украины. «Зачем вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про Крокус», — подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в теракте, случившемся в «Крокус Сити Холле» 22 марта, обнаружены как минимум три детали, которые косвенно указывают о возможной причастности украинских спецслужб к этому происшествию. Один из фактов — преступники, занимаясь поиском убежища от правосудия, направились к границе Украины.