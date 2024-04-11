В Курганской области эвакуируются жители из десятков населенных пунктов

В Звериноголовском округе эвакуированы жители семи сел

В Звериноголовском районе эвакуировано семь населенных пунктов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области проходит эвакуация из сел, подтопляемых рекой Тобол. Только в Звериноголовском муниципальном округе полностью эвакуированы жители четырех деревень, еще в трех эвакуация продолжается, сообщила глава округа Марина Панкратова.

«Полностью эвакуированы жители из деревни Труд и Знание, Лебедевка, Прорывное и Редуть. Продолжается эвакуация из Озерного, Звериноголовского, Верхней Алабуги», — сообщила Марина Панкратова в видеообращении, размещенном на ее странице в социальной сети «ВКонтакте».

Жителей с левого берега Тобола размещают в санатории Сосновая Роща. Жители правого берега и самого села Звериноголовского размещены в культурно-оздоровительном комплексе, который находится в безопасной местности.

Панкратова отметила взаимопомощь и отзывчивость людей. Также она сообщила, что школьники не прервали учебного процесса и могут учиться дистанционно.

В Звериноголовском муниципальном округе вода достигла критического уровня, дома в селе Прорывное уходят под воду. По всей Курганской области проходит эвакуация жителей.