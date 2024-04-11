Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

11 апреля 2024 в 23:24 Размер текста - 17 +

Путин отметил, что в РФ склонны к переговорам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Беларуссии Александром Лукашенко. «Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров (с Украиной — прим. URA.RU). Более того, мы были склонны именно к этому», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Беларуссии Александром Лукашенко. «Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров (с Украиной — прим. URA.RU). Более того, мы были склонны именно к этому», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».