11 апреля 2024

Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин отметил, что в РФ склонны к переговорам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Беларуссии Александром Лукашенко.

«Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров (с Украиной — прим. URA.RU). Более того, мы были склонны именно к этому», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

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Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Беларуссии Александром Лукашенко. «Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров (с Украиной — прим. URA.RU). Более того, мы были склонны именно к этому», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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