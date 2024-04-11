Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Путин отметил, что в РФ склонны к переговорам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Беларуссии Александром Лукашенко.
«Мы никогда не отказывались от мирного разрешения споров (с Украиной — прим. URA.RU). Более того, мы были склонны именно к этому», — заявил Владимир Путин. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
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