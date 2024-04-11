11 апреля 2024

Лукашенко: Белоруссия поддерживает позицию РФ по Украине

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Лукашенко напомнил о своей поддержке России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Белоруссия поддерживает Россию по мирному решению конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Я абсолютно поддерживаю вашу позицию, российского руководства по мирному процессу», — заявил Лукашенко. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

Во время беседы Путин также отметил, что слухи о планах РФ напасть на Запад являются «чушью». Что касается Украины, то отказавшись от мирных переговоров, она «загнала себя в угол».

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Белоруссия поддерживает Россию по мирному решению конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Я абсолютно поддерживаю вашу позицию, российского руководства по мирному процессу», — заявил Лукашенко. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Во время беседы Путин также отметил, что слухи о планах РФ напасть на Запад являются «чушью». Что касается Украины, то отказавшись от мирных переговоров, она «загнала себя в угол».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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