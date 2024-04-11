Лукашенко: Белоруссия поддерживает позицию РФ по Украине

Лукашенко напомнил о своей поддержке России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Белоруссия поддерживает Россию по мирному решению конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Я абсолютно поддерживаю вашу позицию, российского руководства по мирному процессу», — заявил Лукашенко. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».
Во время беседы Путин также отметил, что слухи о планах РФ напасть на Запад являются «чушью». Что касается Украины, то отказавшись от мирных переговоров, она «загнала себя в угол».
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