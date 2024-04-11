Лукашенко: Белоруссия поддерживает позицию РФ по Украине

11 апреля 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Лукашенко напомнил о своей поддержке России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белоруссия поддерживает Россию по мирному решению конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Я абсолютно поддерживаю вашу позицию, российского руководства по мирному процессу», — заявил Лукашенко. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Во время беседы Путин также отметил, что слухи о планах РФ напасть на Запад являются «чушью». Что касается Украины, то отказавшись от мирных переговоров, она «загнала себя в угол». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белоруссия поддерживает Россию по мирному решению конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Я абсолютно поддерживаю вашу позицию, российского руководства по мирному процессу», — заявил Лукашенко. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24». Во время беседы Путин также отметил, что слухи о планах РФ напасть на Запад являются «чушью». Что касается Украины, то отказавшись от мирных переговоров, она «загнала себя в угол».