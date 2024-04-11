Путин присвоил звания нефтяникам, геологам и энергетикам из ЯНАО

Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания трем нефтяникам, одного геолога и одного энергетика из ЯНАО за добросовестную работу и вклад в профессию. Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте правовой информации.
«За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации“ оператору по добыче нефти и газа „Арктической газовой компании“ Сергею Буслову из ЯНАО. Кроме того, получили звание начальник комплекса по добыче, подготовке и транспортировке газа и заместитель генерального директора по бурению „Арктик СПГ-2“ Ильдар Куликов и Владислав Просянко из ЯНАО», — говорится в указе президента.
За заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу присвоили звание «Заслуженный геолог Российской Федерации» главному геологу «Арктик СПГ-2» Евгению Тарабаеву из ЯНАО. Еще за заслуги в области энергетики присвоили звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» старшему мастеру участка энергосбережения «Новатэк-Энерго» Владимиру Давыдову из ЯНАО.
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Президент России Владимир Путин присвоил почетные звания трем нефтяникам, одного геолога и одного энергетика из ЯНАО за добросовестную работу и вклад в профессию. Соответствующий указ главы государства был опубликован на сайте правовой информации. «За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации“ оператору по добыче нефти и газа „Арктической газовой компании“ Сергею Буслову из ЯНАО. Кроме того, получили звание начальник комплекса по добыче, подготовке и транспортировке газа и заместитель генерального директора по бурению „Арктик СПГ-2“ Ильдар Куликов и Владислав Просянко из ЯНАО», — говорится в указе президента. За заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу присвоили звание «Заслуженный геолог Российской Федерации» главному геологу «Арктик СПГ-2» Евгению Тарабаеву из ЯНАО. Еще за заслуги в области энергетики присвоили звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» старшему мастеру участка энергосбережения «Новатэк-Энерго» Владимиру Давыдову из ЯНАО.