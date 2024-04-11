11 апреля 2024

Бастрыкин поручил разобраться в обрушении челябинского дома

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по области доложить о ходе расследования Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения перекрытий жилого аварийного дома в Копейске (Челябинская область). В халатности подозреваются чиновники местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«В СМИ размещена публикация, что в Копейске обрушилось одно из перекрытий жилого аварийного дома, срок расселения которого определен на 2032 год. В здании опасно проживать, поскольку может произойти обвал крыши. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела», — заявляет пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России».

В ведомстве отмечают, что Следственными органами СК России по региону по факту обрушения дома в Копейске возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, должностные лица из числа сотрудников администрации Копейска ненадлежащим образом отнеслись к своим обязанностям по своевременному расселению жильцов аварийного дома.

Происшествие случилось 10 апреля в квартире дома № 12 по улице Новосибирской в копейском поселке Кадровик. Гнилая балка вместе с частью потолка обрушилась в одной из комнат. Ка выяснилось, дом был признан аварийным в 2021 году. Чиновники обещали переселить жильцов из дома до 1 января 2032 года.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения перекрытий жилого аварийного дома в Копейске (Челябинская область). В халатности подозреваются чиновники местной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «В СМИ размещена публикация, что в Копейске обрушилось одно из перекрытий жилого аварийного дома, срок расселения которого определен на 2032 год. В здании опасно проживать, поскольку может произойти обвал крыши. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела», — заявляет пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». В ведомстве отмечают, что Следственными органами СК России по региону по факту обрушения дома в Копейске возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, должностные лица из числа сотрудников администрации Копейска ненадлежащим образом отнеслись к своим обязанностям по своевременному расселению жильцов аварийного дома. Происшествие случилось 10 апреля в квартире дома № 12 по улице Новосибирской в копейском поселке Кадровик. Гнилая балка вместе с частью потолка обрушилась в одной из комнат. Ка выяснилось, дом был признан аварийным в 2021 году. Чиновники обещали переселить жильцов из дома до 1 января 2032 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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