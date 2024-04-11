Обрушившееся перекрытие в аварийном бараке в Копейске оказалось гнилым

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Дом был признан аварийным в 2021 году Фото:

Обрушившаяся балка в аварийном доме в Копейске (Челябинская область) оказалась гнилой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Администрация организовала визуально-комиссионное обследование. 11 апреля помещение обследовали первый заместитель главы Копейского городского округа Николай Сазонов и прокурор города Сергей Чеурин. В результате выявлено, что обрушение потолка произошло из-за обветшания конструкции, на балке обнаружена гниль». — сообщили в пресс-службе.

Потолок в квартире № 3 дома 12А, по улице Новосибирской обрушился 10 апреля. В момент обрушения жильцы в комнате не находились.

Дом был признан аварийным в 2021 году. Переселить жителей из ветхоаварийного дома в мэрии обещали до 1 января 2032 года. В настоящее время мэрия Копейска направила обращение в адрес регионального минстроя с просьбой оказать содействие в выделении дополнительного финансирования на расселение дома.

Жителей временно разместят в маневренном жилом фонде администрации. Претендовать на жилье в маневренном фонде имеют право граждане, не имеющие в собственности иного жилья.

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Обрушившаяся балка в аварийном доме в Копейске (Челябинская область) оказалась гнилой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Администрация организовала визуально-комиссионное обследование. 11 апреля помещение обследовали первый заместитель главы Копейского городского округа Николай Сазонов и прокурор города Сергей Чеурин. В результате выявлено, что обрушение потолка произошло из-за обветшания конструкции, на балке обнаружена гниль». — сообщили в пресс-службе. Потолок в квартире № 3 дома 12А, по улице Новосибирской обрушился 10 апреля. В момент обрушения жильцы в комнате не находились. Дом был признан аварийным в 2021 году. Переселить жителей из ветхоаварийного дома в мэрии обещали до 1 января 2032 года. В настоящее время мэрия Копейска направила обращение в адрес регионального минстроя с просьбой оказать содействие в выделении дополнительного финансирования на расселение дома. Жителей временно разместят в маневренном жилом фонде администрации. Претендовать на жилье в маневренном фонде имеют право граждане, не имеющие в собственности иного жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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