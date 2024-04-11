11 апреля 2024

Тренер «Металлурга» назвал победу в матче «психологически тяжелой»

Тренер Разин: было тяжело, когда «Автомобилист» начал отыгрываться
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Трактор Автомобилист. Челябинск., разин андрей
По словам Андрея Разина, противник пытался отыгрываться Фото:

Наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин признался, что несмотря на победу команды, было «тяжело психологически» выиграть матч у екатеринбургского «Автомобилиста» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Разин заявил в интервью YouTube-каналу «КХЛ»

«Было тяжело психологически, когда соперник начал отыгрываться. Ребята молодцы — вовремя забили, и мы сумели победить», — заявил Разин.

Хет-трик форварда Дениса Зернова принес «Металлургу» третью победу в полуфинале Кубка Гагарина против «Автомобилиста». Форвард выскочил со скамейки штрафников, получил пас от Канцерова — устремился к воротам соперника, обыграв Эберта и поразив ворота броском под перекладину. В итоге счет — 5:2 в матче и 3:2 в серии.

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Наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин признался, что несмотря на победу команды, было «тяжело психологически» выиграть матч у екатеринбургского «Автомобилиста» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Разин заявил в интервью YouTube-каналу «КХЛ» «Было тяжело психологически, когда соперник начал отыгрываться. Ребята молодцы — вовремя забили, и мы сумели победить», — заявил Разин. Хет-трик форварда Дениса Зернова принес «Металлургу» третью победу в полуфинале Кубка Гагарина против «Автомобилиста». Форвард выскочил со скамейки штрафников, получил пас от Канцерова — устремился к воротам соперника, обыграв Эберта и поразив ворота броском под перекладину. В итоге счет — 5:2 в матче и 3:2 в серии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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