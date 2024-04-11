Минздрав России: В Курганской области вода не добралась до больниц и ФАПов

12 апреля 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

В регионе разработана маршрутизация пациентов на случай подтопления, рассказал Алексей Кузнецов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На данный момент все объекты здравоохранения Курганской области находятся вне опасности, вода до них не дошла. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «В Курганской области на настоящий момент объекты здравоохранения в зону подтопления не попали. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Разработаны схемы маршрутизации пациентов и лекарственного обеспечения на случай подтопления», — отметил Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости. В область дополнительно передали более 20 000 вакцин для профилактики гепатита. На территории работают 28 мобильных бригад вакцинации, подчеркнул Кузнецов. По прогнозу главы МЧС России Александра Куренков, в Курганской области ожидается девятиметровый уровень воды в реке Тобол. Пик паводка в Кургане намечен на 14—15 апреля. О другой важной информации по теме наводнения — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На данный момент все объекты здравоохранения Курганской области находятся вне опасности, вода до них не дошла. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «В Курганской области на настоящий момент объекты здравоохранения в зону подтопления не попали. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Разработаны схемы маршрутизации пациентов и лекарственного обеспечения на случай подтопления», — отметил Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости. В область дополнительно передали более 20 000 вакцин для профилактики гепатита. На территории работают 28 мобильных бригад вакцинации, подчеркнул Кузнецов. По прогнозу главы МЧС России Александра Куренков, в Курганской области ожидается девятиметровый уровень воды в реке Тобол. Пик паводка в Кургане намечен на 14—15 апреля. О другой важной информации по теме наводнения — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.