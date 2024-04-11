Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала СВО

Украина оказалась в самой сложной ситуации с начала конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg.
«Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта», — говорится в материале. Согласно данным опрошенных Bloomberg чиновников, о плачевном положении ВСУ свидетельствуют острая нехватка живой силы и боеприпасов на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне.
По информации журналистов, удары по объектам энергетики Украины и наступательные действия российских войск усугубляют положение страны, вызвав беспокойство о возможности обрушения оборонительных линий. Аналитики подчеркивают, что предстоящие месяцы могут стать для Украины периодом серьезных испытаний.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Украина оказалась в самой сложной ситуации с начала конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg. «Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта», — говорится в материале. Согласно данным опрошенных Bloomberg чиновников, о плачевном положении ВСУ свидетельствуют острая нехватка живой силы и боеприпасов на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне. По информации журналистов, удары по объектам энергетики Украины и наступательные действия российских войск усугубляют положение страны, вызвав беспокойство о возможности обрушения оборонительных линий. Аналитики подчеркивают, что предстоящие месяцы могут стать для Украины периодом серьезных испытаний.