Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала СВО

12 апреля 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

ВСУ ждут самые тяжелые месяцы с начала конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина оказалась в самой сложной ситуации с начала конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg. «Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта», — говорится в материале. Согласно данным опрошенных Bloomberg чиновников, о плачевном положении ВСУ свидетельствуют острая нехватка живой силы и боеприпасов на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне. По информации журналистов, удары по объектам энергетики Украины и наступательные действия российских войск усугубляют положение страны, вызвав беспокойство о возможности обрушения оборонительных линий. Аналитики подчеркивают, что предстоящие месяцы могут стать для Украины периодом серьезных испытаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина оказалась в самой сложной ситуации с начала конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg. «Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта», — говорится в материале. Согласно данным опрошенных Bloomberg чиновников, о плачевном положении ВСУ свидетельствуют острая нехватка живой силы и боеприпасов на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне. По информации журналистов, удары по объектам энергетики Украины и наступательные действия российских войск усугубляют положение страны, вызвав беспокойство о возможности обрушения оборонительных линий. Аналитики подчеркивают, что предстоящие месяцы могут стать для Украины периодом серьезных испытаний.