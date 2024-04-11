11 апреля 2024

Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала СВО

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВСУ ждут самые тяжелые месяцы с начала конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина оказалась в самой сложной ситуации с начала конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg.

«Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта», — говорится в материале. Согласно данным опрошенных Bloomberg чиновников, о плачевном положении ВСУ свидетельствуют острая нехватка живой силы и боеприпасов на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне.

По информации журналистов, удары по объектам энергетики Украины и наступательные действия российских войск усугубляют положение страны, вызвав беспокойство о возможности обрушения оборонительных линий. Аналитики подчеркивают, что предстоящие месяцы могут стать для Украины периодом серьезных испытаний.

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Украина оказалась в самой сложной ситуации с начала конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg. «Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года конфликта», — говорится в материале. Согласно данным опрошенных Bloomberg чиновников, о плачевном положении ВСУ свидетельствуют острая нехватка живой силы и боеприпасов на 1200-километровом фронте и дыры в противовоздушной обороне. По информации журналистов, удары по объектам энергетики Украины и наступательные действия российских войск усугубляют положение страны, вызвав беспокойство о возможности обрушения оборонительных линий. Аналитики подчеркивают, что предстоящие месяцы могут стать для Украины периодом серьезных испытаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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