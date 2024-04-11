11 апреля 2024
10 апреля 2024

В ХМАО планируют расселить поселок из опасной зоны

Власти Когалыма хотят переселить жителей поселка Ортъягун из опасной зоны
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония запуска новейшей кислородной станции на Среднеуральском металлургическом заводе (СУМЗ). Среднеуральск , сумз, среднеуральский металлургический завод, кислородно-компрессорный цех
Поселок находится прямо на компрессорной станции Фото:

Власти Когалыма (ХМАО) хотят переселить жителей поселка Ортъягун из опасной зоны в город. Об этом рассказал глава города Николай Пальчиков.

«Данный объект необходимо расселить, он находится прямо на компрессорной станции, это опасный производственный объект, считаем, что его жителей необходимо перевести в пределы Когалыма», — сказал Пальчиков на заседании думы ХМАО. Сообщается, что мэрия обсуждает вопрос с руководством «Газпрома» и «Лукойла».

По его словам, поселок содержит компания «Газпром трансгаз Сургут». Он подчеркнул, что администрация Когалыма обеспечивает доставку детей в детские сады и школы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО оценили угрозу наводнения весной 2024 года. По предварительным прогнозам, ЧС в период паводков не ожидается. Однако был составлен реестр из 46 населенных пунктов, которые в период весенних паводков могут пострадать от наводнений. В связи с этим было подготовлено 64 пункта временного размещения.

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Власти Когалыма (ХМАО) хотят переселить жителей поселка Ортъягун из опасной зоны в город. Об этом рассказал глава города Николай Пальчиков. «Данный объект необходимо расселить, он находится прямо на компрессорной станции, это опасный производственный объект, считаем, что его жителей необходимо перевести в пределы Когалыма», — сказал Пальчиков на заседании думы ХМАО. Сообщается, что мэрия обсуждает вопрос с руководством «Газпрома» и «Лукойла». По его словам, поселок содержит компания «Газпром трансгаз Сургут». Он подчеркнул, что администрация Когалыма обеспечивает доставку детей в детские сады и школы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО оценили угрозу наводнения весной 2024 года. По предварительным прогнозам, ЧС в период паводков не ожидается. Однако был составлен реестр из 46 населенных пунктов, которые в период весенних паводков могут пострадать от наводнений. В связи с этим было подготовлено 64 пункта временного размещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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