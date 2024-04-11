В ХМАО планируют расселить поселок из опасной зоны

Власти Когалыма хотят переселить жителей поселка Ортъягун из опасной зоны

12 апреля 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Поселок находится прямо на компрессорной станции Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Когалыма (ХМАО) хотят переселить жителей поселка Ортъягун из опасной зоны в город. Об этом рассказал глава города Николай Пальчиков. «Данный объект необходимо расселить, он находится прямо на компрессорной станции, это опасный производственный объект, считаем, что его жителей необходимо перевести в пределы Когалыма», — сказал Пальчиков на заседании думы ХМАО. Сообщается, что мэрия обсуждает вопрос с руководством «Газпрома» и «Лукойла». По его словам, поселок содержит компания «Газпром трансгаз Сургут». Он подчеркнул, что администрация Когалыма обеспечивает доставку детей в детские сады и школы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО оценили угрозу наводнения весной 2024 года. По предварительным прогнозам, ЧС в период паводков не ожидается. Однако был составлен реестр из 46 населенных пунктов, которые в период весенних паводков могут пострадать от наводнений. В связи с этим было подготовлено 64 пункта временного размещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Когалыма (ХМАО) хотят переселить жителей поселка Ортъягун из опасной зоны в город. Об этом рассказал глава города Николай Пальчиков. «Данный объект необходимо расселить, он находится прямо на компрессорной станции, это опасный производственный объект, считаем, что его жителей необходимо перевести в пределы Когалыма», — сказал Пальчиков на заседании думы ХМАО. Сообщается, что мэрия обсуждает вопрос с руководством «Газпрома» и «Лукойла». По его словам, поселок содержит компания «Газпром трансгаз Сургут». Он подчеркнул, что администрация Когалыма обеспечивает доставку детей в детские сады и школы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО оценили угрозу наводнения весной 2024 года. По предварительным прогнозам, ЧС в период паводков не ожидается. Однако был составлен реестр из 46 населенных пунктов, которые в период весенних паводков могут пострадать от наводнений. В связи с этим было подготовлено 64 пункта временного размещения.