В Курганской области полиция задержала мужчину за кражу из подтопленного дома

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который незаконно проник в дом на подтопленной территории Курганской области и украл оттуда алкоголь. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, хозяйка жилища до этого была эвакуирована.
«В селе Ялым в ходе патрулирования работники местной администрации обнаружили следы преступления. Неизвестный сорвал замок и проник в дом, хозяйка которого ранее была эвакуирована. Из жилища пропала спиртосодержащая продукция», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Он был задержан. Злоумышленник остался на подтопленной территории и знал, что хозяйка дома эвакуирована. Мужчина вычислил маршрут патрулирования улиц, выбрал момент и совершил кражу со взломом, пояснила Волк.
На территории Курганской области продолжается эвакуация жителей десятков населенных пунктов, которые находятся в зоне риска. Под воду уходят дома, дороги и мосты. Подробнее о паводковой обстановке на территории — в трансляции URA.RU.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который незаконно проник в дом на подтопленной территории Курганской области и украл оттуда алкоголь. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, хозяйка жилища до этого была эвакуирована. «В селе Ялым в ходе патрулирования работники местной администрации обнаружили следы преступления. Неизвестный сорвал замок и проник в дом, хозяйка которого ранее была эвакуирована. Из жилища пропала спиртосодержащая продукция», — написала Ирина Волк в своем telegram-канале. Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Он был задержан. Злоумышленник остался на подтопленной территории и знал, что хозяйка дома эвакуирована. Мужчина вычислил маршрут патрулирования улиц, выбрал момент и совершил кражу со взломом, пояснила Волк. На территории Курганской области продолжается эвакуация жителей десятков населенных пунктов, которые находятся в зоне риска. Под воду уходят дома, дороги и мосты. Подробнее о паводковой обстановке на территории — в трансляции URA.RU.