Курганский прокурор Назаров проверил готовность техники к ЧС в зоне подтопления

Прокурор Курганской области Андрей Назаров 11 апреля выехал в село Звериноголовское, где отмечается самый высокий уровень паводка. Одна из основных целей визита — проверить готовность сил и средств к последствиям ЧС. Прокуратура региона держит на постоянном контроле вопросы соблюдения прав граждан при прохождении весеннего половодья, указано на сайте ведомства.
«В ходе посещения территорий, подпадающих в зону затопления, Андрей Назаров проверил готовность спецсредств, техники, порядок оповещения граждан и своевременность принимаемых мер по ликвидации последствий половодья. В Звериноголовском прокурор посетил пункт временного размещения. Он спросил у граждан о наличии средств первой необходимости, а также выяснил степень удовлетворенности условиями пребывания и организации питания», — написано на сайте прокуратуры региона.
Затем Назаров посетил Притобольный район, где также пообщался с эвакуированным населением. Сотрудники прокуратуры продолжают совершать ежедневные выезды в Курган, где производятся работы по укреплению дамбы.
В Звериноголовском фиксируют критический уровень паводка. По данным МЧС, на территории в ближайшие 1-2 прогнозируют увеличение уровня воды от 40 до 80 см. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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Прокурор Курганской области Андрей Назаров 11 апреля выехал в село Звериноголовское, где отмечается самый высокий уровень паводка. Одна из основных целей визита — проверить готовность сил и средств к последствиям ЧС. Прокуратура региона держит на постоянном контроле вопросы соблюдения прав граждан при прохождении весеннего половодья, указано на сайте ведомства. «В ходе посещения территорий, подпадающих в зону затопления, Андрей Назаров проверил готовность спецсредств, техники, порядок оповещения граждан и своевременность принимаемых мер по ликвидации последствий половодья. В Звериноголовском прокурор посетил пункт временного размещения. Он спросил у граждан о наличии средств первой необходимости, а также выяснил степень удовлетворенности условиями пребывания и организации питания», — написано на сайте прокуратуры региона. Затем Назаров посетил Притобольный район, где также пообщался с эвакуированным населением. Сотрудники прокуратуры продолжают совершать ежедневные выезды в Курган, где производятся работы по укреплению дамбы. В Звериноголовском фиксируют критический уровень паводка. По данным МЧС, на территории в ближайшие 1-2 прогнозируют увеличение уровня воды от 40 до 80 см. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.