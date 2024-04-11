В Челябинской области МЧС завершило операцию по спасению 53 рыбаков

В Челябинской области сотрудники МЧС за ночь спасли 53-х рыбаков, терпящих бедствие на льдине озера Куракли-Маян в Кунашакском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Со льда озера в Челябинской области были спасены 53 рыбака. Пострадавших нет, спасательная операция завершена», — сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Чтобы спасти такое количество рыбаков, челябинские спасатели вывозили мужчин с дрейфующей льдины в лодках небольшими партиями. Операция продлилась до рассвета. Спасенные ждали своих товарищей на берегу. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина, шириной в 30 метров.
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