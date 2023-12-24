24 декабря 2023

Украина признала потерю Марьинки

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Окопы подразделения "Пятнашка" на передовой. Марьинка, оружие, война, пулеметная точка
Последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса Фото:

Военные украинские telegram-канали признали окончательное освобождение Марьинки Вооруженными силами России. Об это сообщает «Украина.ру».

«Украинские каналы признали окончательное падение Марьински» — пишет «Украина.ру». В сообщении приводится скриншот из украинского telegram-канала, который подтверждает информацию.

Ранее военкор Дмитрий Астрахань заявил, что Марьинка была освобождена силами ВС РФ. По его словам, последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса. Бои за город шли почти 10 лет.

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Военные украинские telegram-канали признали окончательное освобождение Марьинки Вооруженными силами России. Об это сообщает «Украина.ру». «Украинские каналы признали окончательное падение Марьински» — пишет «Украина.ру». В сообщении приводится скриншот из украинского telegram-канала, который подтверждает информацию. Ранее военкор Дмитрий Астрахань заявил, что Марьинка была освобождена силами ВС РФ. По его словам, последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса. Бои за город шли почти 10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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