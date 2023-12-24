Украина признала потерю Марьинки

Последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса
Военные украинские telegram-канали признали окончательное освобождение Марьинки Вооруженными силами России. Об это сообщает «Украина.ру».
«Украинские каналы признали окончательное падение Марьински» — пишет «Украина.ру». В сообщении приводится скриншот из украинского telegram-канала, который подтверждает информацию.
Ранее военкор Дмитрий Астрахань заявил, что Марьинка была освобождена силами ВС РФ. По его словам, последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса. Бои за город шли почти 10 лет.
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