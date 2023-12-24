В мире Украина Украина признала потерю Марьинки 25 декабря 2023 в 01:38 Размер текста - 17 + Последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военные украинские telegram-канали признали окончательное освобождение Марьинки Вооруженными силами России. Об это сообщает «Украина.ру». «Украинские каналы признали окончательное падение Марьински» — пишет «Украина.ру». В сообщении приводится скриншот из украинского telegram-канала, который подтверждает информацию. Ранее военкор Дмитрий Астрахань заявил, что Марьинка была освобождена силами ВС РФ. По его словам, последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса. Бои за город шли почти 10 лет. Военные украинские telegram-канали признали окончательное освобождение Марьинки Вооруженными силами России. Об это сообщает «Украина.ру». «Украинские каналы признали окончательное падение Марьински» — пишет «Украина.ру». В сообщении приводится скриншот из украинского telegram-канала, который подтверждает информацию. Ранее военкор Дмитрий Астрахань заявил, что Марьинка была освобождена силами ВС РФ. По его словам, последние позиции ВСУ были взяты 5-й бригадой Первого Донецкого корпуса. Бои за город шли почти 10 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям