Стихия не задела курганский храм
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Вода обошла стороной храм Николая Чудотворца в селе Прорывное Курганской области. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.
«Храм Николая Чудотворца в Прорывном не тронула вода. Она обошла его, как остров», — написал Вадим Шумков в своем telegam-канале.
В Звериноголовском округе полностью эвакуированы жители четырех деревень, куда вошли Труд и Знание, Лебедевка, Прорывное и Редуть. Эвакуация еще в трех населенных пунктах продолжается. О других значимых событиях, связанных с паводков — читайте в трансляции URA.RU.
Храм Николая Чудотворца в Звериноголовском округе обошла вода
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