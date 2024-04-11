11 апреля 2024

Шумков: вода не тронула храм Николая Чудотворца в полностью эвакуированном селе. Фото

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Обзорная по городу. Пермь , храм, церковь, город, православие
Стихия не задела курганский храм Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Вода обошла стороной храм Николая Чудотворца в селе Прорывное Курганской области. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Храм Николая Чудотворца в Прорывном не тронула вода. Она обошла его, как остров», — написал Вадим Шумков в своем telegam-канале.

В Звериноголовском округе полностью эвакуированы жители четырех деревень, куда вошли Труд и Знание, Лебедевка, Прорывное и Редуть. Эвакуация еще в трех населенных пунктах продолжается. О других значимых событиях, связанных с паводков — читайте в трансляции URA.RU.

https://t.me/silavpravdevshumkov/9522
Храм Николая Чудотворца в Звериноголовском округе обошла вода

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Вода обошла стороной храм Николая Чудотворца в селе Прорывное Курганской области. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Храм Николая Чудотворца в Прорывном не тронула вода. Она обошла его, как остров», — написал Вадим Шумков в своем telegam-канале. В Звериноголовском округе полностью эвакуированы жители четырех деревень, куда вошли Труд и Знание, Лебедевка, Прорывное и Редуть. Эвакуация еще в трех населенных пунктах продолжается. О других значимых событиях, связанных с паводков — читайте в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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